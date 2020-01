NTR | Verkiezingspartijen Sint-Maarten: relatie met Nederland moet beter

PHILIPSBURG – Alle zeven partijen die deelnemen aan de verkiezingen, vinden dat de relatie met Nederland een stuk beter kan. “Het is niet dat heel Sint-Maarten anti-Nederlands is, we zijn alleen tegen het democratisch tekort”, zegt UPP-leider Roland Brison.

Opvallend blijft dat het streven naar onafhankelijkheid nog altijd een doel is van drie partijen (SMCP, PFP en USp) dan wel dat twee partijen (UD en UP) met een referendum de wens van het volk hierover peilen.

Tekst gaat verder onder de video

Videoreportage door Tim van Dijk

Met de andere landen binnen het Koninkrijk willen de meeste partijen vooral meer samenwerking en kennisuitwisseling.

De status van het Interparlementair Koninkrijksoverleg wordt genoemd door Silveria Jacobs (NA). De huidige premier stelt voor om dat een betere wettelijke basis te geven. “Nu moet iedereen alsnog zijn eigen overheid van beslissingen overtuigen.”

Verschillende partijen willen meer leren van hun ‘koninkrijkspartners’. Zo noemt PFP de succesvolle zonneparken en afvalbeheer op Saba. UP noemt de manier waarop Aruba lokale rechters, officieren van justitie en advocaten heeft. Ook vinden zij het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) een geschikt platform om die relatie te verbeteren.

USp ziet ook het belang in van de relaties tussen de eilanden. “We maken bijvoorbeeld gebruik van het ziekenhuis van Curaçao. Die relatie kunnen we ook in service level agreements gieten.”

UD wil ook werken aan meer samenwerking, zegt Remco Stomp: “Niet alleen met de Nederlandse eilanden maar ook onze Franse, Engelse en Caribische buren.”

Sint-Maarten stemt morgen 9 januari tussen acht uur ‘s morgens en acht uur ‘s avonds.

