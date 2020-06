NTR | Voedselbank Curaçao: ‘Nog ruim 250 nieuwe aanvragen per dag’

WILLEMSTAD – “De Voedselbank krijgt nog zo’n 250 nieuwe aanvragen voor voedselpakketten per dag”, dat vertelt Sheryl Losiabaar, woordvoerder van de Voedselbank. Hiermee is het aantal nieuwe aanmeldingen enigszins afgenomen. Tijdens het begin van de crisis kreeg de Voedselbank zo’n 500 nieuwe aanmeldingen per dag.

“Sommige mensen geven aan dat ze inmiddels een baan hebben gevonden, en dus geen pakket meer nodig hebben”, vertelt Losiabaar. “Dat is goed nieuws maar er komen ook elke dag weer nieuwe werklozen bij, dus het aantal nieuwe aanmeldingen gaat gewoon door.”

Het totaal aantal voedselpakketten dat de Voedselbank gedistribueerd is in de afgelopen weken opgelopen tot 20.000 pakketten. Eind april lag dit aantal aantal nog op 8000. Van elk pakket zijn gemiddeld drie personen afhankelijk. Dat betekent dat zo’n 60.000 mensen een voedselpakket hebben ontvangen. De pakketten bestaan voornamelijk uit houdbare producten.

Ondernemers doneren voedsel

Sinds deze week komen daar op initiatief van ondernemers uit Nederland en Curaçao ook verse producten bij bestaande uit sla, kool, wortelen en aardappelen. “In samenwerking met Nederlandse ondernemers hebben we 120.000 kilo verse groenten en aardappelen naar Curaçao kunnen versturen”, vertelt Paddy Roomer van Roomer Adviesbureau en een van de initiatiefnemers van de inzamelingsactie.

Roomer heeft door zijn Curaçaose vrouw een sterke band ontwikkeld met het eiland. De hele crisis als gevolg van de corona-uitbraak gaat hem dan ook aan het hart waardoor hij besluit een inzamelingsactie op te zetten.

Curaçaose sporters helpen ook mee

Roomer, die bekend is in de honkbalwereld op Curaçao besloot zijn netwerk in te zetten en vraagt bekende Curaçaose sporters videoboodschappen op te nemen om geld aan de Voedselbank te doneren. Sporters als Shurandy Martina, Leroy Fer en Wladimir ‘Coco’ Balentien hebben hier gehoor aan gegeven. Maar ook op Curaçao zetten bekende sporters zich in.

“Ik probeer te helpen waar ik kan. Met het binnenhalen van donaties maar ik help ook elke week de pakketten in te pakken”, vertelt Hensley Meulens, bondscoach van de New York Mets. Elke week zijn hij en professioneel tennisspeler Jean-Julien Rojer te vinden bij de Voedselbank en helpen ze waar ze kunnen.

“Momenteel is de nood hoog. Hopelijk neemt het aantal mensen dat een pakket ontvangt snel af, want we moeten mensen niet afhankelijk maken. Er komt een moment dat ze zelf weer voor hun eigen inkomen en boodschappen moeten gaan zorgen”, aldus Meulens.

Een reportage door Kim Hendriksen

Het project is een samenwerking waar veel verschillende bedrijven en personen aan hebben bijgedragen. “Van groothandels, bedrijven die de containers gesponsord hebben, maar ook de minister van Financiën Kenneth Gijsbertha hebben allen meegeholpen om dit project tot stand te brengen”, vertelt Roomer. De komende weken komen nog drie containers aan op het eiland aan. Of de actie hierna een vervolg krijgt is nog niet zeker.

Bron: NTR/CaribischNetwerk