NTR | Voedselbank: van 100 naar 8000 voedselpakketten in één maand

WILLEMSTAD – Van 100 voedselpakketten in maart reikt de Voedselbank nu in april 8000 pakketten uit, vertelt voorzitter Stacia Illidge. “En dan hebben we nog niet voor iedereen.”

door Kim Hendriksen

Eerder nam het aantal voedselpakketten dat de Voedselbank elke maand uitdeelde juist af. Dat kwam niet doordat er minder vraag was, maar omdat ze minder financiële steun van de overheid kregen.

“We waren al van 200 pakketten teruggegaan naar 100 pakketten per maand”, vertelt Illidge. “Maar sinds de coronacrisis, en vooral de maatregelen van de overheid die de hele economie plat leggen, is de vraag excessief gestegen.”

Geen vangnet

De overheid nam op 29 maart de maatregel ‘shelter in place’ waardoor bedrijven dicht moesten en mensen zoveel mogelijk binnen moeten blijven. De economie ligt hierdoor zo goed als stil. Veel mensen hebben hun baan verloren en geen inkomen. Omdat het eiland geen sociaal vangnet heeft, probeert de Voedselbank deze mensen te helpen.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk