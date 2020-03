NTR | Voedselhulp op Bonaire ondanks corona: ‘desnoods bezorgen we thuis’

KRALENDIJK – Er zijn op Bonaire nog geen besmettingen van het coronavirus bekend, maar de overheid heeft maatregelen genomen om het virus zo lang mogelijk van het eiland te weren. Die hebben ook gevolgen voor de hulpverlening op het eiland.

Adra Food Pantry Bonaire, bekend als de voedselbank van Adra, verstrekt wekelijks voedselpakketten aan hulpbehoevende gezinnen op Bonaire. Het team merkt dat klanten ongerust zijn over de ontwikkelingen rond het coronavirus maar garandeert dat de hulp gewoon doorgaat.

Behoefte aan hulp voor risicogroepen

“Het voedselpakket van Adra helpt mijn gezin midden in de maand. Ik word emotioneel wanneer ik hieraan denk”, zegt Criselda Mersera. “Ik ben een gepensioneerde en ik moet huur betalen. Ik hou niets meer over om vitamines te kopen.”

Zelf verkocht de Bonairiaanse kroketten bij het ziekenhuis maar met de ingevoerde maatregelen kan dit niet meer. Mersera gebruikt medicijnen tegen hoge bloeddruk en behoort tot de corona risicogroep. Ze vindt dat de overheid voor de kwetsbare burgers moet zorgen, bijvoorbeeld voor ouderen die alleen van een AOV uitkering moeten rondkomen.

“De overheid moet vitamines en ontsmettingsproducten aan de ouderen geven. Verse groenten en fruit zijn veel te duur op Bonaire. Ouderen zoals ik hebben geen geld om die te kopen”, vertelt Criselda.

Voedselbank kan aan huis leveren

Volgens Edward Sedney, coördinator bij Adra, hoeven zijn klanten niet ongerust te zijn: “Mensen rekenen op ons. Daarom nemen we de maatregelen serieus om eventuele uitbraak van het coronavirus te voorkomen.” Er is altijd kans dat we deuren moeten sluiten. Als voorzorgsmaatregel. Maar we zullen in dat geval de voedselpakketten bij de klant thuis leveren.”

Hij merkt dat er schaarste ontstaat van bepaalde producten zoals maïsmeel en rijst want sommige mensen zijn ‘voor de zekerheid’ gaan hamsteren. “We hebben een stevige reservevoorraad. En sommige importeurs hanteren een pallet van producten speciaal voor de voedselbank van Adra”.

Aangescherpte hygiëne maatregelen

Meteen nadat de overheid aangescherpte maatregelen heeft aangekondigd zijn de medewerkers van Adra Food Pantry aan de slag gegaan. Ze hebben extra hygiëne maatregelen genomen zoals het herhaaldelijk desinfecteren van toonbanken en tafels. Ook worden maar tien klanten tegelijkertijd binnengelaten.

“We gebruiken Glacial (alcoholhoudende au-de-cologne product, red.) voor het ontsmetten van onze handen want echte gel is er niet”, zegt hij met een wrange glimlach.

Sedney garandeert de uitgifte van de voedselpakketten: “We hebben voldoende medewerkers en vrijwilligers die zorgen dat de werkzaamheden normaal blijven verlopen.“

Bron: NTR/CaribischNetwerk