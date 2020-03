NTR | Vrees voor banenverlies op Sint-Eustatius door coronamaatregelen

ORANJESTAD – Sint-Eustatius heeft nog geen coronabesmettingen. Toch ondervindt het eiland direct de impact van de coronamaatregelen op de grootste private werkgever van het eiland: olieterminal GTI en de bedrijven die daar afhankelijk van zijn.

Er is op het eiland met zo’n 3.138 inwoners grote bezorgdheid over banen. Vooral in de hospitality- en catering sector. De grootste werkgever op het eiland is de overheid, daarna oliebedrijf GTI, die ook zorgt voor secundaire werkgelegenheid zoals onderhoud, catering en vervoer. Dan volgt duiktoerisme.

Sint-Eustatius controleert passagiers die via de haven binnenkomen en het personeel van tankschepen extra streng. Ook mag het personeel van de tankschepen aan land niet meer worden vervangen. Die laatste maatregel maakt een van de belangrijkste sectoren op het eiland extra kwetsbaar.

Noodzakelijk kwaad

Ondanks de zorgen vindt eilandbewoner Walter Hellebrand de maatregelen een ‘noodzakelijk kwaad’. “Het is toch net iets makkelijker om het van een klein eiland weg te houden. Al moeten we natuurlijk niet net doen of Sint-Eustatius op een andere planeet ligt.”

“Juist het kleine-eiland-zijn betekent dat als het hier fout gaat, de vrees bestaat dat de infrastructuur van de zorg er niet op berekend is.” Op het eiland is een medisch centrum, maar dat heeft geen mogelijkheden tot isolatie in het geval van besmetting. “Mensen maken zich vooral ook zorgen over hun gezondheid.”

Totale afhankelijkheid van import

Vrachtschepen mogen wel aanmeren en producten leveren. Sint-Eustatius is totaal afhankelijk van import. Het heeft nog niet tot hamsteren geleid, vertelt Hellebrand. “De schappen zijn hier nog vol!”

“Wat al begonnen was na orkaan Irma in 2017 en nu duidelijker wordt: we moeten minder afhankelijk worden voor onze eerste levensbehoeften van import. Er zijn steeds meer initiatieven voor zelf voedsel verbouwen en telen”, zegt Hellebrand.

Geen lokale regering

Sint-Eustatius heeft op het moment geen eigen regering. Het bestuur is in 2018 door Nederland overgenomen. Het eiland moet het nu doen met een regeringscommissaris, Marnix van Rij, die overigens in februari het stokje heeft overgenomen van zijn voorganger.

Van Rij zegt dat deze maatregelen nodig zijn “zodat er geen vissen door het net glippen.” Er is op dit moment geen bekende coronabesmetting op het eiland. “Ik doe een beroep op alle Statianen om de maatregelen te volgen. U kunt op ons rekenen maar wij rekenen ook op u.”

Kritiek op communicatie overheid

Maar op het eiland is er juist kritiek op de communicatie vanuit de overheid. Die verspreidt volgens Hellebrand veel informatie via de Facebookpagina van de lokale regering en via de radio.

“Het is natuurlijk raar om je voor zo belangrijke informatie afhankelijk te maken van de algoritmes van sociale media dat niet alle informatie naar alle gebruikers brengt.”

Ook valt het Hellebrand op dat Den Haag niet goed op de hoogte is van de infrastructuur van de eilanden. “Het is belachelijk dat er uit Den Haag een stop wordt afgekondigd voor alle vluchten uit Europa en de VS naar Sint-Eustatius. Die bestaan namelijk helemaal niet.”

Alleen vluchten van Sint-Maarten Op het moment van publicatie laat Sint-Eustatius nog wel reizigers toe van Sint-Maarten, de enige directe vlucht naar het eiland. Alle passagiers worden gescreend of ze niet via Europa of de Verenigde Staten komen. Op Sint-Maarten worden er sinds dinsdag helemaal geen bezoekers meer toegelaten. Alleen inwoners van het eiland zelf zijn nog welkom en moeten na aankomst uit een besmet gebied direct twee weken in zelf-quarantaine.

Bron: NTR/CaribischNetwerk