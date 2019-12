NTR | Vuurwerk op Aruba al drie jaar niet getest omdat het te laat arriveert

ORANJESTAD – Dit jaar zijn de containers met vuurwerk bijzonder laat binnengekomen en dat betekent dat ze opnieuw niet getest kunnen worden. Dat is al voor het derde jaar op een rij, tot onvrede van leden van de vuurwerkcommissie die controleert en toezicht houdt voor betere veiligheid.

Het gaat nu om 20 containers die afgelopen vrijdagochtend pas op de speciale uitpakplaats Wela arriveerden. Tijdens het uitpakken onder toezicht van douane, brandweer en Dienst Technische Inspectie vanmorgen, lopen ondernemers druk heen en weer omdat ze bang zijn dat ze het vuurwerk niet op tijd krijgen voor de verkoop. Aankomende vrijdag 27 december mag het verkocht gaan worden, maar per dag kunnen maar drie containers verwerkt worden.

“Ik heb de minister al gebeld”, zegt een klagende ondernemer die daarmee hoopt het proces te versnellen. Maar degene die toezicht houden, zeggen dat de ondernemers zelf voor deze situatie zorgen en de regels overtreden. Want alle vuurwerk moet eigenlijk vóór 1 december op het eiland zijn.

‘Als het op Curaçao op tijd binnen kan komen, waarom hier niet?’- Ferdinand Ponson van de Arubaanse brandweer

Met een paar dagen voor kerst is de druk groot op de toezichthouders en niet alleen vanuit de ondernemers. Op de vraag waarom de verlate containers toch weer worden toegelaten en gecontroleerd, zegt een technisch toezichthouder: “Mijn hoofd geeft de opdracht. Dus wat kan ik dan doen, ik kan niet zomaar weigeren.”

Het probleem is wel zegt deze, dat daardoor het uittesten van nieuw vuurwerk op onder meer veiligheid en decibel al drie jaar niet meer plaats kan vinden. “Je hebt daar een heel team voor nodig. Dat gaat niet een paar dagen voor kerst.”

Ferdinand Ponson van de brandweer heeft wel vermoedens waarom de ondernemers zo laat importeren, maar wil daar niet op ingaan. “Kijk, als het in Curaçao ook allemaal op tijd kan, een paar maanden ervoor waren daar alle containers al binnen, dan kan dat hier ook.”



Overwerk

Hij wordt ineens weggeroepen want de vuurwerkcommissie gaat met spoed om tafel met de Arubaanse premier over de situatie. In ieder geval heeft de late invoer van vuurwerk ook gevolgen voor de al krappe overheidskas: de toezichthouders moeten overwerken.

Bron: NTR/CaribischNetwerk