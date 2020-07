NTR | Waarom Aruba blijft protesteren tegen kindermisbruik

ORANJESTAD – “De regering moet zich aan haar belofte houden om 6 december tot nationale rouwdag uit te roepen zodat we blijven herinneren dat dit nooit meer kan en mag. Tot nu toe hebben ze dat nog niet gedaan”, zegt Marie Anastacia, tante van de twee jaar geleden vermoordde broertjes Rishandroh en Eugene.

De familie loopt mee in het protest tegen kindermisbruik van actiegroep Ta Basta! In totaal zijn er vrijdag 3 juli drie protestgroepen die meer dan 800 mensen op de been brengen. Dat is een groot aantal voor Aruba en het zijn opvallend veel jongeren die demonstreren.

Al weken is er een nieuwe opleving van protest tegen dit hardnekkige probleem op het eiland. De regering beloofde na de dood van de twee broertjes in 2017 de aanpak van kindermisbruik topprioriteit te geven. Ze lanceerde het sociale crisisplan met een aparte fonds. Maar uit de vele reacties van de afgelopen weken en op straat vrijdag, blijkt dat mensen vinden dat er veel te weinig resultaat is geboekt.

Hogere straffen

Het protest nu lijkt zelfs een herhaling van de laatste grote betoging in 2011. Weer voeren ze actie voor een strengere aanpak van met name seksueel misbruik van minderjarigen. Het parlement erkende tien jaar geleden ook al dit probleem. Maar pas vorige week nam ze eindelijk de beloofde wet met hogere straffen voor daders aan.

De actievoerders vinden echter dat die hogere straffen nog niet ver genoeg gaan. Bovendien zijn er meer maatregelen nodig. Ook die actiepunten blijken niet nieuw en laten zien dat Aruba nog maar weinig vooruitgang boekt. Het manifest van Ta Basta! lijkt haast een kopie van die uit 2011. Toen ondertekenden zo’n 10 duizend, nu ruim 12 duizend mensen.

Het gaat weer om zaken als versterking van cruciale instanties in de strijd tegen het kindermisbruik. Zoals van de jeugd- en zedenpolitie, slachtofferhulp, voogdijraad, onderwijs en sociale zaken. Het is hierdoor waarom veel misbruikzaken nog altijd te lang blijven liggen dan wel helemaal niet vervolgd worden.

‘We willen geen woorden meer, maar actie’

De regering belooft volgende week met de actievoerders om tafel te gaan. “Het is menens dit keer, we blijven doorgaan”, schreeuwt één van de organisatoren Dany Marquez door de megafoon. “Wij willen geen woorden meer, maar actie”, scanderen de betogers voor het parlement en het regeringsgebouw.

De actiebereidheid is ook groter sinds vorige maand de Facebookgroep Aruba sex offender, pedophile public registry is opgericht. Met verhalen van slachtoffers die daarmee vaak voor het eerst uit de anonimiteit stappen en ook daders aanwijzen. Ongekend voor het eiland vanwege het grote taboe.

‘Toen ik elf was, heeft een man mij misbruikt. Hij komt uit een familiekring van pedofielen’

“We zijn hier ook om dat taboe te doorbreken”, zegt de protesterende Jamie Bareño. “90 procent van de daders is een bekende, blijkt uit onderzoek. Ik heb het ook meegemaakt. Toen ik elf was, heeft een man mij misbruikt. Het is een bekende vanuit de kerk. Hij komt uit een familiekring van pedofielen en loopt nog steeds vrij rond.”

Bron: NTR/Caribisch Netwerk