NTR | Wegvallen toerisme Curaçao leidt tot meer emigratie

WILLEMSTAD – Een groot deel van de Curaçaose economie draait op toerisme. Het effect van het bijna volledig instorten van deze sector is enorm. En dat betekent dat mensen door de coronacrisis ook vertrekken van het eiland.



Zoals Manon Nijssen, tot voor kort beheerder van vakantiewoningen. Na twaalf jaar op het eiland te hebben gewoond, heeft zij besloten om terug te verhuizen naar Nederland. Sinds de lockdown raakte ze haar werk kwijt en wil nu het roer compleet omgooien.

“Ik mag gelukkig even bij mijn ouders komen wonen en ik ben nu alvast wat lijntjes aan het uitzetten voor nieuw werk.” Of Nijssen ook in Nederland in de toeristische sector gaat werken?

“Dat denk ik niet, dat is ook daar lastig. Maar ik heb P&O en SPW gestudeerd, en in de zorg is altijd werk. Ik heb er wel vertrouwen in, meer dan hier.”

Al sinds 2014 is er op Curaçao, volgens cijfers van het CBS, een constante stijgende lijn te zien in het emigratiecijfer en een dalende lijn in het immigratiecijfer. De coronacrisis lijkt deze trend iets te versterken.

Sinds januari dit jaar zijn er 262 mensen meer vertrokken dan er naar Curaçao zijn gekomen. In dezelfde periode vorig jaar was dit nog 228 volgens Ruthline Haddocks, hoofd van Publieke Zaken (Kranshi). Dit zijn alleen de mensen die zich netjes hebben afgemeld bij Kranshi.

Hoeveel mensen zonder zich uit te schrijven het eiland hebben verlaten, is onbekend. Haddocks: “We hebben daar geen zicht op en daar hebben wij ook geen cijfers van.” Of de lijn die je al jaren ziet in de migratiecijfers zich ook dit jaar voortzet, kan Haddocks nog niet zeggen: “Op dit moment lijkt het daar niet op.”

William Mau Asam van het gelijknamige reisagentschap in Willemstad heeft enkele ‘one way’ tickets naar Amsterdam verkocht aan expats die daarvoor met hem contact hebben gezocht, maar van een trend kan hij niet spreken. “Ik ben benieuwd als ons kantoor over een paar dagen weer open gaat of we dan veel enkele reizen gaan verkopen”, zegt hij, “maar voorlopig lijkt de uitstroom mee te vallen.”

Minder studenten

Wat de emigratiecijfers ook gaat beïnvloeden is het kleinere aantal studenten dat naar het buitenland vertrekt, denkt Haddocks. “Binnenkort zullen we het aantal jongeren kunnen peilen dat naar Nederland verhuisd om te studeren. Hierin verwachten we dat maar de helft van de 300 jongeren die normaal vertrekt dit ook dit jaar zal doen. Dat gaat ook schelen.”

Hoe de migratiecijfers er voor het complete jaar 2020 uit gaan zien is eigenlijk nog lastig te zeggen, vindt Haddock. Het complete beeld zal pas aan het einde van het jaar echt zichtbaar zijn.

Heropening grenzen

1 juli is de streefdatum van de Curaçaose overheid om de grenzen te openen zonder quarantaine voor toeristen. Of de grenzen daadwerkelijk opengaan volgende maand en hoeveel dit de toeristische sector gaat opleveren, is nog niet duidelijk.

