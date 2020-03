NTR | Wel of niet de grens dicht: ‘keuze tussen gezondheid en economie’

ORANJESTAD – Na de chaos in de winkels toen vrijdag bekend werd dat Aruba twee corona-gevallen heeft, is het weer wat rustiger. Mensen vragen zich wel af waarom de grens met de Verenigde Staten nog open is. Omdat de besmettingen daarvandaan zijn komen. Maar volgens ondernemers brengt zo’n sluiting de Arubaanse economie in grote problemen. “Het is kiezen tussen gezondheid of economie”, zegt Frans Ponson, voorzitter van ondernemersvereniging Comerciantenan Uni.

Door de enorme drukte vrijdag met zaterdag nog een staartje, is veel uitverkocht in de supermarkten. Ponson begrijpt die paniek niet. “Corona is al maanden aan de gang in China, de rest van de wereld. Maar toen bleven de schappen hier gewoon vol. Nu heeft Aruba corona en dan is het chaos. Terwijl wij als winkeliers niet de echte leveranciers van Aruba zijn. Dat is China, het buitenland, daar komt alles vandaan.”

Ponson vertelt dat door deze koopwoede de normale voorraad voor twee maanden flink is geslonken. “Maar dat is niet erg, want volgende week komen al weer containers. Dus mensen hoeven echt niet bang te zijn dat het straks op is.”

Sint-Maarten sluit verder haar grens Geen vluchten en cruiseschepen meer uit de Verenigde Staten en Europa vanaf aankomende dinsdag. Sint-Maarten gaat verder in het sluiten van haar grenzen dan de andere Nederlands-Caribische eilanden. Het Nederlandse deel van het eiland heeft echter nog steeds geen gevallen gemeld. Net zoals op Curaçao en Aruba zijn grote, publieke bijeenkomsten verboden op Sint-Maarten en gaat de carnaval niet meer door. Scholen blijven nog wel open. Alleen Aruba sluit de scholen voor één week en mogen bejaardenhuizen geen bezoek meer ontvangen.

‘Werknemers worden al naar huis gestuurd om te besparen’- Frans Ponson van Comerciantenan Uni

Waar Ponson en ook veel andere ondernemers wél grote zorgen over hebben, is het teruglopende toerisme. Aruba’s economie draait voor 80% op toerisme. Het nieuwe verbod op Europese vluchten treft Aruba niet echt, want de meeste toeristen komen uit de VS. En de grens daarmee is nog open, de vraag is alleen voor hoelang.

Ponson: “Als de grens met Amerika dicht gaat, dan hebben we een groot probleem. Hotels, restaurants, winkels dicht, mensen worden ontslagen. Maar ik snap het wel: het is een keuze die je uiteindelijk moet maken tussen je gezondheid en je economie.”

Deze zaterdag hebben de ondernemers voor het eerst met de overheid om tafel gezeten, vertelt Ponson. “De overheid heeft ons gevraagd om met een plan met maatregelen te komen. Kijk, sommige ondernemers willen tijdelijk geen omzetbelasting gaan betalen om hun cash geld achter de hand te houden. Alleen dan heeft de overheid straks ook geen inkomen om haar personeel te betalen. Maar wat moeten wij bedrijven doen als alles stopt? We kunnen onze werknemers dan niet in dienst houden. Er worden nu al mensen naar huis gestuurd om geld te besparen.”

Klachten over hoge prijzen

Een flink aantal mensen heeft op social media geklaagd en bij Economische Zaken gemeld dat met name Chinese supermarkten misbruik maken van de situatie en hun prijzen omhoog gooien. Vooral schoonmaakproducten zijn ineens 5 tot 6 gulden duurder. Er circuleert al snel een lijst met verdachte supermarkten. De minister van Economische Zaken meldt dat er inmiddels actie is ondernomen. Foto’s op haar Facebook-pagina laten zien dat prijscontroleurs van de overheid samen met de politie de supermarkten binnen gaan.

Huan Zan is ook zo’n supermarkt die bezoek heeft gekregen. “We hebben met hen (prijscontroleurs en politie red.) gesproken en alles is goed nu”, zegt een vertegenwoordiger die verder niet wil reageren. In deze winkel zijn de meeste populaire schoonmaakproducten al weg en bordjes vertellen klanten dat ze van bepaalde producten niet meer dan één of twee mogen kopen.

Of deze actie van de overheid de prijsverhogingen structureel tegenhoudt, is afwachten. Schoonmaakproducten zitten namelijk niet in het pakket basisgoederen waarvan maximale prijzen in de wet zijn vastgelegd. De overheid kan dus niet optreden – door bijvoorbeeld boetes te geven- zonder dit pakket uit te breiden en de wet aan te passen. Economische Zaken zegt dat ze nog niet zover willen gaan om het pakket uit te breiden.

Politiewoordvoerder Lito Lacle antwoordt op de vraag waarom de politie erbij is betrokken, het volgende: “De politie heeft Economische Zaken (prijscontroleurs, red.) bijgestaan. Maar we kunnen de supermarkten nergens toe verplichten.”

Ponson zegt overigens dat noch hij noch de ondernemers aangesloten bij Comercianten Uni aan ‘prijzen-misbruik’ doen. “En als een ondernemer dat doet, dan spreken we ze meteen aan.” Toch verwacht hij dat de komende tijd de prijzen zullen stijgen. “Als de leveranciers hun prijzen omhoog gaan doen, ja dan hebben wij ook geen keus. Dat zag je al bij de mondkapjes gebeuren. Die zijn heel duur nu.”

Bron; NTR/CaribischNetwerk