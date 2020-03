NTR | Wit-Gele Kruis op Sint-Maarten: ‘Wij zijn goed voorbereid op corona’

PHILIPSBURG – Zorgverleners van het Wit-Gele Kruis op Sint-Maarten gaan ondanks de dreiging van het coronavirus onvermoeibaar door met de zorg voor ouderen en gehandicapten op het eiland. De stichting zegt zich goed voor te hebben bereid op een uitbraak van het virus.

In totaal heeft de stichting 150 bewoners en helpen de medewerkers ook nog 250 mensen in de wijkzorg. Familiebezoek was dinsdagochtend nog toegestaan, bezoek in grotere groepen zoals scholen of kerken mocht niet meer.

Ook hebben de zorgverleners van het Wit-Gele Kruis extra hygiëne maatregelen genomen en zijn alle familieleden de afgelopen weken herhaaldelijk over geïnformeerd.

Manager Bregje Boetekees: ‘Daardoor kunnen we het bezoekuur handhaven op dit moment. Ook hebben we extra materialen ingekocht zodat personeel en inwoners goed kunnen blijven beschermen.’

De zorg in de wijken gaat eveneens door. Boetekees: ‘Het personeel is getraind om te herkennen of familieleden naar risicogebieden zijn geweest en weten precies hoe ermee om te gaan.’

Eiland helemaal op slot Op Sint-Maarten zit op dit moment één persoon in quarantaine op verdenking van besmetting met het coronavirus. Verdere tests moeten dit uitwijzen. Sinds dinsdag weert Sint-Maarten alle bezoeken aan het eiland. Alleen inwoners zijn nog welkom. Sinds woensdag zijn alle scholen en bedrijven gesloten. Alleen essentiële bedrijven zoals apotheken, huisartsen en supermarkten zijn nog open op het eiland. Aan de Franse kant (Saint-Martin) mogen inwoners alleen nog naar buiten in uitzonderlijke gevallen. Ook daar zijn alle vluchten geschrapt en scholen en niet-bedrijven gesloten.

