NTR | Zieke coronapatiënt wacht na hospitaalbezoek op straat voor lift naar huis

ORANJESTAD – “Waarom begrepen ze bij het ziekenhuis niet dat niemand mij kon ophalen? Ik ben besmet. Mijn hele familie zit in quarantaine.” De Arubaan Diego Martijn is boos op vooral directie volksgezondheid die volgens hem geen protocol heeft om coronapatiënten van het ziekenhuis weer veilig thuis te krijgen.

Afgelopen zaterdagavond ging hij met de ambulance naar het Horacio Oduber Hospital. Na vier dagen isolatie voelde de Arubaan zich heel slecht. “De verplegers en dokters daar waren the best. Maar de hel begon toen ze zeiden dat ik oke was en kon gaan. Ik kon dus opgehaald worden en moest langs de apotheek om een recept op te pikken.”

Martijn zegt dat hij vervolgens nog verdwaasd van alles naar buiten ging en dan maar is gaan bellen om een lift naar huis te krijgen. Buiten op straat wachten, dat mag volgens het protocol, zo legt het ziekenhuis vandaag uit.

Buiten wachten mag

“We hebben 13 isolatiekamers waar deze patiënten die niet opgenomen hoeven te worden, een controle krijgen. Ze kunnen hier binnen blijven wachten op transport of buiten. Buiten mogen ze alleen niet te dicht bij het ziekenhuis wachten”, legt dokter Daryanani uit. Het ziekenhuis ging ervanuit dat Martijn eigen transport had geregeld.

Maar toen ze hoorden dat hij problemen daarmee had, zegt Daryanani, zijn ze zelf gaan rondbellen. Met het Rode Kruis, de ambulancedienst en uiteindelijk directie volksgezondheid.

Woordvoerder Jurette Croes van deze directie, Daryanani en volksgezondheidminister Dangui Oduber boden vandaag op tv hun excuses aan Martijn. “Het was miscommunicatie”, verklaren ze.

‘Het was miscommunicatie’- directie volksgezondheid, ziekenhuis en minister

Toch zegt Croes ook: “Wij regelen transport voor mensen die bijvoorbeeld naar het Diagnostisch Centrum moeten om zich te laten testen. Als we worden gebeld, dan regelen wij dus het transport. Maar dan moeten we wel gebeld worden.”

Waarom het ziekenhuis niet direct met de directie belde in het geval van Martijn, wordt niet uitgelegd. Wel legt dokter Daryanani uit waarom ze coronapatiënten die per ambulance binnenkomen, niet per ambulance weer naar huis sturen. “We gaan daar niet over als ziekenhuis. De ambulancedienst gaat daarover.”

Directie volksgezondheid is verantwoordelijk voor de gezondheidsprotocollen. Ze zeggen dit incident te betreuren en er alles aan te doen om te voorkomen dat zoiets weer gebeurt.

Maar het transportprotocol voor het ziekenhuis is nog niet aangepast. “Onze voorkeur is dat het transport via directie volksgezondheid gebeurt. Maar we weten dat mensen ook eigen vervoer willen blijven regelen”, aldus minister Oduber.

‘Hoe ziek moet je zijn om in het ziekenhuis te mogen blijven?’- Diego Martijn, coronapatiënt

Voor Martijn was het echter geen pretje om zo op straat te blijven wachten. “Toen ik eindelijk thuis was, en mij nog steeds erg ziek voelde met hoge koorts, vroeg ik mij af: waarom hebben ze mij eigenlijk niet opgenomen? Hoe ziek moet je zijn om daar te mogen blijven?”

Aruba telt volgens de overheid 71 personen besmet met corona van wie twee mensen zijn hersteld. Tien personen liggen in het ziekenhuis, van wie drie op de intensive-care. De overheid heeft strenge maatregelen om mensen zoveel mogelijk thuis te houden en verspreiding van het virus te voorkomen.

Wie verplicht in quarantaine en isolatie moet maar zich daaraan niet houdt, riskeert een boete vanaf 1000 gulden (500 euro) tot een maximum van 10 duizend (5000 euro).

Bron: NTR/Caribisch Netwerk