NTR | Ziekenhuis Sint-Maarten stuurt patiënten naar Curaçao voor spoedeisende hulp

PHILIPSBURG – Het Sint Maarten Medical Center (SMMC) heeft een overeenkomst gesloten met het Curaçao Medisch Centrum voor patiënten die acute noodhulp nodig hebben en niet in het SMMC behandeld kunnen worden. Reden daarvoor is de grenssluiting van de landen waar het SMMC normaal gesproken zulke patiënten naartoe stuurt.

Dialysepatiënten van Saba en Sint-Eustatius kunnen nog steeds in het ziekenhuis op Sint-Maarten terecht voor behandeling, net als patiënten die noodzorg nodig hebben en die niet in Saba en Sint-Eustatius kunnen worden behandeld.

De capaciteit van het ziekenhuis wordt in verband met het coronavirus uitgebreid.

Mobiel paviljoen

“De regering van Sint-Maarten werkt, in nauw overleg met het SMMC, aan de opbouw van extra capaciteit in de vorm van een Mobiel Medisch Paviljoen. Dit zal dichtbij het SMMC worden geplaatst en vooral worden gebruikt voor de beoordeling (triage) van personen met griepachtige symptomen en niet-kritische behandeling van COVID-19-patiënten. Ook zijn er extra medische ventilatoren (beademingsapparaten, red.) aangevraagd bij de Nederlandse overheid”, aldus een schriftelijke reactie.

Op de vraag of er ook ziekenhuismedewerkers zijn met symptomen of in thuisisolatie geeft het ziekenhuis aan: “Aangezien het SMMC de plicht heeft om de informatie van de patiënt te allen tijde te beschermen, kan het SMMC geen commentaar geven op een onderwerp waarbij een patiënt betrokken is.”

Wel herhalen ze wat minister-president Silveria Jacobs eerder heeft gezegd: de eerste met COVID-19 besmette persoon – die op dit moment geen patiënt van het SMMC is – verkeert sinds de ontwikkeling van de symptomen in isolement.

Maatregelen

Niet-essentiële zorg is teruggeschroefd. Het ziekenhuis blijft wel essentiële en kritische zorg leveren. Voorbeelden zijn spoedeisende hulp, dialyse, oncologie en verloskunde.

Om de groepsaantallen te minimaliseren, moet het personeel van alle SMMC-afdelingen de komende twee weken rouleren tussen SMMC en op afstand werken.

Ook is het bezoekuur teruggedrongen naar twee keer per dag. Er is maar één persoon tegelijkertijd toegestaan en kinderen mogen niet langskomen. Ook worden alle bezoekers gescreend met een vragenlijst.

