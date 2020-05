NTR | Zo hou je focus én haal je studiedoelen terwijl je thuiszit

Wie is Jean-Marie Molina? Jean-Marie Molina is wijsgerig pedagoog en hoofddocent studiesucces aan de Hogeschool van Rotterdam. Ook heeft ze een begeleidingsbureau, The Graduation Clinic, met een extra focus op Caribische studenten. Net als veel van haar studenten kwam Molina als jonge student ook vanuit de Cariben (Sint-Eustatius) om in Nederland te studeren. Molina werkt volgens haar methode genaamd ‘tough love’, een onderwijsmodel gericht op het vergroten van competentie. “Het doel is om studenten te ’empoweren’ om zich zelfstandig te ontwikkelen.” In maart hield Molina een Ted-talk over haar ‘tough love methodiek’.

