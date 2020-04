NTR | Zo wordt er op Sint-Maarten een noodhospitaal gebouwd

Naast het ziekenhuis van Sint Maarten hebben mariniers en brandweermannen maandag 6 april een noodhospitaal ingericht met hulpgoederen uit Nederland.

De extra capaciteit is hard nodig; het ziekenhuis verwacht een grote toename aan COVID-19-patiënten.

Tot dinsdag 7 april 2020, heeft het ziekenhuis 12 COVID-19-patiënten opgenomen. Vijf zijn er in het ziekenhuis overleden, vijf zijn ontslagen uit het ziekenhuis en in thuisisolatie. Twee patiënten zijn nog in kritieke toestand en liggen aan de beademing

Bron: NTR/CaribischNetwerk