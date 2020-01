NU | Amerikaans concern Apache vindt olie bij Surinaamse kust

Het Amerikaanse oliebedrijf Apache heeft samen met het Franse Total een belangrijke olievondst gedaan voor de kust van Suriname.

In buurland Guyana zijn al eerder grote olievondsten gedaan en dus begon Apache in samenwerking met Total vorig jaar aan olie-exploratie voor de Surinaamse kust. Apache en Total hebben allebei een belang van 50 procent in het samenwerkingsverband voor oliewinning in Suriname.

Apache is zeer tevreden met de vondst en gaat verder met proefboringen, laat het Surinaamse Staatsolie in een persverklaring weten.

“Dit lijkt een belangrijke ontdekking en moet zeer positief worden bekeken”, zegt ook RBC Capital Markets-analist Scott Hanold. De koers van het aandeel Apache ging op Wall Street met 19 procent omhoog.

