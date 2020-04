NU | Caribisch Nederland krijgt eerste zegel van Willem-Alexander met baard

Caribisch Nederland heeft deze week een bijzondere primeur. Op Koningsdag worden in de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius de eerste postzegels van koning Willem-Alexander met baard uitgegeven.

Dat heeft FXDC Post, het postbedrijf van Caribisch Nederland, donderdag laten weten aan NU.nl.

De uitgave van de postzegels is in het geheim voorbereid met de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De portretfoto’s zijn gemaakt door Martijn Beekman in Paleis op de Dam.

In principe bestaat de eerste druk uit vijfduizend velletjes. De nieuwe postzegels van Willem-Alexander maken deel uit van een postzegelvel waar ook koningin Máxima is afgebeeld. Het vel is te koop via de website van FXDC Post en kost 7 euro en 92 cent.

Postzegels en munten in Nederland zijn nog niet aangepast

Koning Willem-Alexander draagt sinds afgelopen zomer een baard. Maar de postzegels en munten in Nederland zijn ruim een jaar later nog niet aangepast.

De nieuwste herdenkingsmunt, een Vijfje ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding, heeft nog steeds een afbeelding van de koning zonder gezichtsbeharing.

Het is niet duidelijk wanneer Nederlandse zegels de baard krijgen

Ook op de ‘gewone’ euromunten wordt nog steeds de oude beeltenis van Willem-Alexander zonder baard gebruikt.

Het ministerie van Financiën liet begin april desgevraagd weten dat er nog niet wordt nagedacht over een alternatief voor het baardloze portret van Willem-Alexander dat Erwin Olaf in 2013 maakte voor de huidige euromunten. Voor komend jaar worden er in principe alleen nieuwe stuivers gedrukt.

