NU | FC Utrecht ziet bekerfinale op Bonaire als reële optie: ‘Idee is daar omarmd’

FC Utrecht ziet het als een serieuze optie om de KNVB-bekerfinale tegen Feyenoord op Bonaire te spelen. De Eredivisionist heeft het als een mogelijk scenario aangedragen bij de UEFA.

“Het is heel serieus, want de gezaghebber, de gedeputeerde voor sport en de voorzitter van de voetbalbond op Bonaire hebben dit idee omarmd”, zegt Jeroen Bedaux, een van de advocaten die FC Utrecht in de arm heeft genomen, donderdag tegen NU.nl.

“Ze zullen vandaag of morgen officieel melden dat ze de finale kunnen organiseren en dat hun accommodatie voldoet aan de regelgeving. En volgens mij heeft Corendon al aangegeven dat zij de vluchten kunnen organiseren.”

Op Bonaire, waar maar weinig mensen besmet zijn met het coronavirus, is inderdaad met enthousiasme gereageerd. De verantwoordelijke personen lieten in lokale media weten dat ze openstaan voor het organiseren van de finale in Stadion Kralendijk, dat plaats biedt aan 3.000 toeschouwers.

FC Utrecht leverde onlangs een dossier in bij de UEFA, waarmee de club wil aantonen dat de KNVB er tegen de voorschriften in niet alles aan heeft gedaan om de bekerfinale door te laten gaan. De wedstrijd is voor de Domstedelingen een kans om Europees voetbal te halen.

Voor de gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet voor een krantenartikel vanuit Bonaire.

Het eilandbestuur van Bonaire heeft zich vandaag officieel uitgesproken over de KNVB Bekerfinale. De bestuurders gaan zich inspannen om @Feyenoord en @fcutrecht naar het eiland te halen. ‘Het zou jammer zijn als de KNVB niet van mening verandert’, zegt het @OLBonaire — Robert Pastoor (@RobertPastoor) May 27, 2020

‘Het kan als de KNVB toestemming geeft’

Bedaux is zich ervan bewust dat uiteindelijk ook de KNVB zal moeten instemmen met een finale op Bonaire. “Het kan als de KNVB toestemming geeft. We hebben de suggestie bij de UEFA neergelegd en daar zal op enig moment antwoord op komen”, zegt de advocaat.

“Het gaat ons erom dat de UEFA de bonden heeft gevraagd om alle mogelijke opties te bekijken om wedstrijden door te laten gaan en dat dat ook in alle landen om ons heen gebeurt. Een finale op Bonaire is wat ons betreft heel reëel. Waarom is daar dan niet naar gekeken door de KNVB?”

Bedaux vertrouwt erop dat Bonaire alles zal regelen wat nodig is. “Ze zullen laten zien dat het daadwerkelijk een optie is en dat niemand zich zorgen hoeft te maken over de wet- en regelgeving en het coronavirus.”

Het is nog onduidelijk wanneer de UEFA met een reactie komt op het door FC Utrecht ingeleverde dossier. Op 17 juni komt het uitvoerend comité bijeen en vermoedelijk volgt rond die datum een respons.

Bron: NU.nl