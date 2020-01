NU | Hoogleraar: Belastingontwijking via Nederland kost wereld 22 miljard euro

Het Nederlandse belastingklimaat, waar ruimte is voor brievenbusfirma’s, kost de wereld naar schatting 22 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit een berekening van hoogleraar economie Arjan Lejour van Tilburg University, schrijft Trouw donderdag..

Eerder schatte het Europees Parlement dat de belastingontwijking die via Nederland gaat andere EU-landen zo’n 11 miljard euro zou kosten.

Volgens Lejour is dat dus ongeveer twee keer zoveel. Hij berekende van tien internationale onderzoeken naar wereldwijd belastingvoordeel het gemiddelde, en nam daar het Nederlands aandeel van op basis van de buitenlandse investeringen die Nederland in komen en het land meteen weer uit gaan.

De hoogleraar publiceerde al meerdere onderzoeken over de status van Nederland als “doorsluisland”. Buitenlandse multinationals besparen veel geld door de winst van dochterondernemingen door ons land te laten lopen, via brievenbusfirma’s die ze hier opzetten. Zo lopen de landen waar de winst wordt gemaakt belasting mis.

Ook Nederland houdt er overigens bijna niets aan over, stelt de hoogleraar. De Belastingdienst heft namelijk geen belasting over het geld. Lejour noemt de praktijk maatschappelijk onwenselijk. “Het druist in tegen de geest van de wet. De brievenbusfirma’s die dit doorsluizen mogelijk maken, hebben geen enkele andere functie dan het ontwijken van belasting.”

Bron: NU.nl