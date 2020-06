NU | Kabinet raadt vakantie buiten Europa af: ‘We gaan niet repatriëren’

Premier Mark Rutte raadt Nederlanders af komende zomer buiten Europa op vakantie te gaan. Het kabinet gaat Nederlanders die vanwege coronamaatregelen in het buitenland vastzitten niet repatriëren.

“Reisadviezen buiten Europa blijven code oranje. Dat betekent alleen reizen als het echt niet anders kan”, zei Rutte woensdagavond tijdens een persconferentie, waarin hij de laatste coronamaatregelen toelichtte.

Mensen die toch buiten Europa reizen, moeten bij thuiskomst twee weken in thuisquarantaine.

Binnen Europa is reizen vanaf 15 juni wel toegestaan, dan volgt voor twaalf landen code geel. Dat geldt onder andere voor de populaire vakantielanden Duitsland, België, Italië, Kroatië en het Caribisch deel van het Nederlands koninkrijk.

Het kabinet heeft “goede hoop” om daar tussen 15 juni en 5 juli een groep andere landen aan toe te kunnen voegen. Dan zijn naar verwachting Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland weer toegankelijk voor Nederlanders.

Zweden en het Verenigd Koninkrijk vormen vanwege gezondheidsredenen een uitzondering op de versoepelingen. Per week wordt de situatie in die landen opnieuw bekeken door het RIVM.

Buitenlandse toeristen uit EU- en Schengenlanden waar de gezondheidsrisico’s vergelijkbaar zijn met die in Nederland, zijn vanaf 15 juni welkom. Ook hier geldt de uitzondering voor Zweden en Britten.

Rutte: ‘Code geel kan zomaar weer oranje worden’

Code geel betekent: reizen is verantwoord, maar let op. “Geel is geen groen”, waarschuwde Rutte erbij. In dat geval zijn er helemaal geen veiligheidsrisico’s. Landen kunnen hun beleid ten aanzien van Nederlandse toeristen veranderen. Rutte: “Als er ergens een uitbraak is, kan code geel zomaar weer oranje worden.”

Als een Nederlandse toerist in het buitenland opeens te maken krijgt met een uitbraak van het coronavirus en daardoor niet terug naar huis kan, dan zal het kabinet geen hulp bieden.

“We gaan niet repatriëren. Je weet nu wat de risico’s zijn”, zei Rutte. Het RIVM komt wekelijks met een update of andere landen van code geel naar oranje zouden moeten. Ook wordt bijgehouden welke landen geen Nederlandse toeristen toestaan.

Dat zijn geen garanties, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. “Reizen is op eigen risico”, aldus Rutte.

Andere landen besluiten nog over toeristen

Veel landen moeten nog beslissen of toeristen zijn toegestaan. “Die besluitvorming loopt overal net iets anders en niet gelijk in de tijd”, zei Rutte. Dat is een van de onzekerheden waar we mee om moeten gaan, aldus de premier.

Vakantie in eigen land is sowieso mogelijk, al blijven de huidige coronamaatregelen van kracht. Dat betekent 1,5 meter afstand, binnenblijven bij klachten en alleen noodzakelijk reizen met het openbaar vervoer. “Pak zoveel mogelijk de fiets of de auto”, zei Rutte.

Rutte bevestigde ook de eerdere berichten dat de basisscholen vanaf 8 juni weer helemaal open kunnen voor alle leerlingen. Sinds 11 mei konden leerlingen deels weer naar school.

Het kabinet acht die stappen verantwoord gezien de gunstige ontwikkelingen van het coronavirus.

