NU.nl | In Haarlem aangetroffen overleden man was een Arubaan

De overleden man die vorige week werd aangetroffen in het meer de Mooie Nel in Haarlem was een 31-jarige Arubaan, bevestigt de politie woensdag na berichtgeving van Arubaanse media. Het ging om Gregori Lindomar Maduro, die ook wel Greg of Lindomar werd genoemd.

De man werkte al een aantal jaren in Nederland. Op zijn sociale media plaatste hij veel foto’s van de grondverzetmachines waarmee hij werkte.

Volgens de politie verbleef hij voornamelijk in Haarlem, “maar ook op andere plekken in het land”. De recherche is bezig met het in kaart brengen van de laatste periode van zijn leven.

Het lichaam van de man werd vorige week dinsdag “verpakt” aangetroffen. Op foto’s is te zien dat het lichaam is opgerold in een soort zeil dat met tape is vastgeplakt. Maduro is door een misdrijf om het leven gekomen. De precieze doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Ook is niet gemeld hoelang de man in het water lag. In een getuigenoproep wordt wel specifiek gevraagd of mensen hem na 1 maart nog hebben gezien of gesproken.

Bron: NU.nl