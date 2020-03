OG | Rutte spreekt Nederland toe om corona-uitbraak

Omroep Gelderland



Minister-president Mark Rutte sprak maandagavond ons land toe in een live-toespraak om het coronavirus. Zo’n toespraak, waarin de premier het Nederlandse volk rechtstreeks adresseert, is uitzonderlijk.

Sinds de toespraak van Joop den Uyl vanwege de oliecrisis in de jaren 70 is dit niet meer gebeurd. De toespraak zie je hieronder:

Bron: Omroep Gelderland