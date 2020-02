OM | 36 maanden voor drugsleverancier

Op de zitting van vrijdag 31 januari heeft de rechter een drugsleverancier veroordeeld voor het medeplegen van de uitvoer van 3 kilo cocaïne. De rechter legde daarbij een gevangenisstraf op van 36 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

Het betrof de drugszaak waarbij in juni 2019 door rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee, maar liefst 71 kilo drugs werd aangetroffen in zeecontainers van Defensie op Parera.

Van die 71 kilo kon 3 kilo gelinkt worden aan een Curaçaose drugsleverancier die afgelopen vrijdag terecht stond. Hij is ervan beschuldigd de 3 kilo te hebben geleverd aan een militair die de drugs vervolgens in een zeecontainer heeft laten plaatsen om naar Nederland te verschepen.

De militair zelf zit in Nederland in voorarrest. Zijn zaak dient op 6 april aanstaande op zitting voor de militaire rechtbank te Arnhem. Overigens beschikt het Gerecht te Curaçao ook over een militaire strafkamer waar militairen terecht kunnen staan. In dit geval liep echter ook reeds een strafrechtelijk onderzoek naar betreffende militair en naar een militaire medeverdachte in Nederland. Na de drugsvangst op Curaçao is de zaak tegen de militair dan ook door het Openbaar Ministerie te Curaçao aan Nederland overgedragen.

Divisie Georganiseerde Criminaliteit

De veroordeling van afgelopen vrijdag voor de Curaçaose leverancier is te danken aan een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd door de Divisie Georganiseerde Criminaliteit (DGC) van het Korps Politie Curaçao (KPC). Ten behoeve van dat onderzoek heeft de Koninklijke Marechaussee het strafdossier tegen de militairen overhandigd aan DGC om te gebruiken als bewijs tegen de leverancier op Curaçao

Bron: Openbaar Ministerie