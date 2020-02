OM | Goede samenwerking OM en KPC om rijden met alcohol op terug te dringen

Het Openbaar Ministerie (OM) wilt samen met het Korps Politie Curaçao (KPC) het aantal doden, gewonden en materiële schade in het verkeer verlagen. Het aantal van 18 tot 20 verkeersdoden per jaar is extreem hoog en dient te worden teruggedrongen. Veel van de verkeersdoden op Curaçao zijn alcohol gerelateerd.

Het OM en het KPC hebben zich de laatste tijd enorm ingespannen om het tij te keren ten aanzien van dronken rijden. Zo hebben autobestuurders de laatste jaren geleerd om te blazen bij de alcoholcontrole. Er is verder ook vooruitgang geboekt vanwege de nieuwe blaasapparatuur waarover het KPC beschikt.

Het OM heeft daarnaast een wetswijziging van de regering gevraagd. Deze wijziging houdt in dat iedereen in een controle verplicht wordt te blazen. Dit maakt het werk van de agenten van het KPC makkelijker en de controles veel effectiever. Met de alcoholcontrole kan de dronken bestuurder aangepakt worden op zijn fout gedrag.

Alcoholcontrole

Het aantal alcoholcontroles stijgt van 3 in 2017, tot 6 in 2018, naar 12 in 2019. Het streven van het OM is een stijging van de alcoholcontroles van 12 naar 24. Echter, het KPC legt de lat nog hoger met tijdens verkeerscontroles elke week ook controles op alcoholgebruik. Het afgelopen weekend zijn verschillende controles op alcohol gehouden op de locaties Tera Kora, Toko Daniel, Jan Thiel en omgeving en Toko Grote Berg. Daarnaast gebruiken de handhavingsteams van het KPC ook tijdens hun regulier werk de voorselectie-apparatuur. Hiermee zijn ook dit weekend weer proces-verbalen opgemaakt voor dronken rijden.

Bron: Openbaar Ministerie