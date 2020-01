OM | Het OM laat verdachten vrij

Op 5 januari 2020 vond er een schietincident plaats op de Rooseveltweg. Daarbij kwam de 22 jarige R. Bernardus om het leven.

Drie verdachten werden kort daarna in verband daarmee aangehouden. De verdenking tegen de hoofdverdachte is dat hij met gebruikmaking van een vuurwapen op het slachtoffer Bernardus heeft geschoten waardoor deze is komen te overlijden.

De andere twee verdachten werden aangehouden in verband met hun (mogelijke) betrokkenheid bij voornoemde doodslag alsmede voor illegaal vuurwapenbezit.

Heden heeft het Openbaar Ministerie de verdachten op vrije voeten gesteld. De preliminaire bevindingen uit het lopend onderzoek wijzen er (vooralsnog) op dat de hoofdverdachte uit zelfverdediging heeft gehandeld, nadat hij door meerdere personen, waaronder ook het slachtoffer, is aangevallen.

De verdachte heeft daarbij, zoals het er nu nog naar uitziet, een vuurwapen dat één van de agressoren bij zich had afhandig weten te maken en heeft daarmee geschoten waarbij het slachtoffer Bernardus dodelijk is getroffen. Het onderzoek duurt voort.

Bron: Openbaar Ministerie