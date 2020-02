OM | Nieuwe campagne Sendé?! Gosa…Sigur!

Het Openbaar Ministerie draagt met trots bij aan de campagne Sendé?! Gosa Sigur. Sendé is een campagne georganiseerd door het ministerie van Justitie, speciaal gericht op jongeren tussen de 12 en 24 jaar met als doel bewustwording omtrent drugs, alcohol en seksualiteit.

De campagne Sendé?! Gosa…Sigur! is een samenwerking tussen verschillende organties, zoals het Ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Curaçao (KPC). Naast het Justitie team zal ook het Biba Amor-programma van de GGD aanwezig zijn. Dus ook het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur zal samenwerken met de Sendé?! Gosa…Sigur! campagne. Dit jaar wordt de campagne ook de steun van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn.

Sociale media, scholen, Tiener parade

De campagne, die tot doel heeft om op gezamenlijke wijze jongeren te beïnvloeden, zodat de jeugdcriminaliteit wordt teruggedrongen, bestaat uit drie trajecten. Enerzijds zal binnenkort een sociale-mediabewustzijnscampagne van start gaan. Er zal in deze onder andere gebruik worden gemaakt van video’s en ander communicatiemateriaal om met jongeren de thema’s van de campagne te bespreken en om ruimte te creëren voor jongeren om zelf na te denken en te discussiëren over drugs- en alcoholgebruik en over onverantwoorde seks. Iedereen kan deze campagne volgen op de Facebook pagina van het ministerie van Justitie, Prevenshon Seguridat i Abo en andere organisaties die deel uitmaken van het team.

Naast de social media campagne zal een team bestaande uit de bovengenoemde organisaties naar middelbare scholen gaan – waar de jongeren van deze focusgroep zitten – om informatie en begeleiding te geven aan de jongeren. Dit team bespreekt de onderwerpen in kwestie met de jongeren tijdens sessies van 45 minuten en dit dan op een gemakkelijke en eenvoudige manier, zonder het één en ander op te dringen, maar met de nadruk op het tonen van de gevolgen van elke actie. Deze gesprekken zullen doorgaan tot 20 februari, de dag voor de Tiener parade.

Het campagneteam zal tijdens de Tiener parade aanwezig zijn om diverse promotieartikelen uit te delen. Zo zullen ze bijvoorbeeld flessen uitdelen die gebruikt kunnen worden voor water. Deze flesjes zijn afgesloten met een dop om de nadruk te leggen op het gooien van drugs in drankjes. Dit was een onderwerp dat ook tijdens de gesprekken aan de orde kwam.

Informatie geven en bewustwording

Gedurende de sessies op de scholen zal er dieper worden ingegaan op de thema’s zoals alcoholgebruik onder minderjarigen en verkoop van alcohol aan minderjarigen, illegaal en onverantwoord gebruik van alcohol en drugs, het gooien van drugs in drankjes, combinaties van alcoholische dranken die fatale gevolgen kunnen hebben, respect voor elkaars lichaam en de grenzen die een persoon stelt met betrekking tot seksualiteit, groepsdruk en het belang van het melden of aangifte doen wanneer een persoon slachtoffer of getuige is van iets illegaals.

Hoewel de campagne zich richt op jongeren, zal ook aandacht worden besteed aan het feit dat ouders en ondernemers alcohol aanbieden of verkopen aan minderjarigen. In het team dat de scholen bezoekt, zijn er professionals met jarenlange ervaring in het geven van informatie en begeleiding aan allerlei soorten jongeren over deze onderwerpen.

Scholen

Bij de keuze van de scholen lag de focus op de AGO, VSBO, SBO en HAVO/VWO scholen. Gisteren, 28 januari, is er een begin geamaakt met het Sint Ignatius College waar een presentatie werd gegeven aan 150 studenten tijdens verschillende sessies. Vandaag was de beurt van het Maria Immaculata Lyceum, waar de minister ook aanwezig was gedurende de eerste presentatie om zo steun te geven aan de campagne. In totaal zullen twintig scholen bezocht worden door het team die de presentaties geeft.

”Sendé? Gosa … sigur!”

De bewustwordingscampagne draagt de titel Sendé? Gosa … sigur!. Deze ’slogan’ wordt gebruikt om te benadrukken dat hoewel de jongere klaar is om te genieten van de karnavalssfeer, dat hij of zij geen beslissingen neemt die negatieve gevolgen hebben. De jongere gaat op een veilige manier genieten, met zo min mogelijk risico.

Het ministerie van Justitie lanceert de campagne weliswaar tijdens de carnavalsperiode, omdat het een periode is met veel feesten en publieke activiteiten waaraan de jeugd deelneemt, maar het is de bedoeling de campagne in 2020 voort te zetten.

Bron: Openbaar Ministerie