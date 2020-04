OmropFryslan | NOS-correspondent Dick Drayer op Curaçao: “Koningsdag was dit jaar oersaai”

Froukje Sijtsma | Omrop Fryslan

Op Curaçao, zo’n 10.000 kilometer van Fryslân, wordt net als hier ook altijd Koningsdag gevierd, maar er was deze editie geen oranje te bekennen, vertelt oud-Drachtster en NOS-correspondent Dick Drayer. “Het is nog nooit zo saai geweest als dit jaar. Ik kijk altijd erg uit naar Koningsdag op Curaçao. Dat wordt hier altijd uitbundig gevierd, maar dit jaar was het wel echt oersaai.”

“Koningsdag op Curaçao lijkt normaal gesproken op hoe het in Nederland gaat zoals met vrijmarkten. Dan is het eiland echt oranjegekleurd: de liefde voor de koning en het koningshuis is veel groter dan in Nederland en dat oranje-element is ook wat Curaçao met Nederland en de andere Caribische eilanden verbindt. Maar deze editie van Koningsdag was toch wel oersaai, zonder vlaggen en oranje.”

Meeste stagiairs terug naar huis

Ieder jaar komen er zo’n 1.200 stagiairs uit Nederland naar Curaçao, die daar voor zo’n zes maanden bij bedrijven stagelopen. Volgens Drayer zijn er nu nog maar een handjevol van over. “Het werk ligt hier helemaal stil. Sommigen zijn hier gebleven, omdat ze dachten dat het na twee maanden wel weer zou aantrekken, maar dat is nog maar zeer de vraag.”

Geen toerisme is funest voor de economie

De eerste maatregels die de Curaçaose regering nam zijn van 13 maart. Sinds die datum zijn alle internationale vliegverbindingen naar en van Curaçao stilgelegd. En dat is meteen een enorme aanslag op het toerisme voor het eiland Curaçao dat zo’n 160.000 inwoners telt. “Nederland is toch wel de grootste leverancier van het toerisme hier en die toeristenstroom ligt nu volledig op zijn gat. Zo’n 16.000 Curaçaoënaars leven van het toerisme en deze mensen zitten nu allemaal werkloos thuis.” Op de stranden liggen geen toeristen meer de zon te aanbidden, er zijn geen duikers meer die onder water van de prachtige koralen genieten en de beachclubs mogen niemand meer voor hun happy hours uitnodigen.

Om te voorkomen dat het virus zich op Curaçao zelf kan verspreiden, heeft de regering verdere maatregelen genomen. Sinds 29 maart zitten de eilanders zelf thuis. “Op ons eiland hebben we ‘slechts’ veertien coronapatiënten en een sterfgeval. Men dankt dat aan het rigide beleid om de toeristen te weren en de mensen hier op twee meter op afstand te houden. Verder zijn alle restaurant en winkels gesloten. Alleen de supermarkten zijn nog geopend. En verder is er een maatregel dat je maar twee keer per week met je auto de weg op mag, afhankelijk van de letters op je nummerbord.”

NOS-correspondent Dick Drayer op Curaçao

Versoepeling maatregels

De regering heeft maandag versoepeling van de maatregels aangekondigd. Zo gaat de kinderopvang de deuren op 4 mei weer openen. Over een aantal weken gaan de basisscholen weer open en de middelbare scholen gaan 18 mei gedeeltelijk weer open voor de eindexamenkandidaten. “Dus langzamerhand gaan dingen wel weer open, maar het gaat heel langzaam en de economie van Curaçao ligt echt op zijn gat. En dat is wel een echt groot probleem, want we hebben hier veel armoede en dat zal alleen maar meer worden”, vertelt Drayer.

Dick Drayer over de staatkundige hervormingen van 10 oktober 2010

10 jaar onafhankelijkheid binnen het Koninkrijk

Ook al hebben veel mensen het nog altijd over de Nederlandse Antillen (Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba), staatkundig gezien ligt het al een decennium lang anders. De datum van 10 oktober 2010 ging de geschiedenisboeken in als de dag dat Curaçao en Sint Maarten onafhankelijke landen binnen het Nederlandse koninkrijk werden. Aruba had die status aparte binnen het koninkrijk al sinds 1 januari 1986. De andere vijf eilanden van de (toen nog) Nederlandse Antillen mochten zelf beslissen of ze in 2010 als zelfstandig land binnen het koninkrijk wilden fungeren of dat ze als bijzondere gemeenten van Nederland verder wilden. Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) kozen voor de status ‘bijzondere gemeente van Nederland’. Sint Maarten en Curaçao kozen voor dezelfde status als Aruba, dus als een zelfstandig land binnen het koninkrijk. En dat betekent dat de onafhankelijke landen vanaf die datum meer zeggenschap kregen, maar ook verantwoordelijk werden voor de eigen financiën.

Nederland heeft hele diepe zakken. Aruba, Sint Maarten en Curaçao hebben die niet. Sterker nog, ze hebben helemaal geen zakken.

Dick Drayer, NOS-correspondeint op Curaçao

“De BES-eilanden, die vallen onder Den-Haag, die krijgen steun vanuit Nederland. Nederland heeft hele diepe zakken. De andere drie landen Aruba, Sint Maarten en Curaçao hebben geen diepe zakken. Sterker nog, ze hebben helemaal geen zakken. Er is hulp aangevraagd in Nederland en dat is ook toegezegd, maar die bedragen zijn natuurlijk lager dan de bedragen die naar de BES-eilanden gaan. Dus het is nog maar de vraag of er voldoende hulp komt en of Curaçao dit overleeft.”

Criminaliteit

Met zoveel werkloosheid en een groeiende armoede is de vrees voor een groeiende criminaliteit groot. “Dat zou je inderdaad denken. Het is wel de verwachting van heel mensen geweest en ik moet eerlijk zeggen ook van mezelf, maar het valt tot nu toe heel erg mee.” Drayer denkt dat dat komt door het instellen van een avondklok. “Mensen mogen tussen 21.00 uur ‘s avonds en 06.00 uur ‘s ochtends niet op de weg komen. Dus ook criminelen mogen de weg niet op. Alleen mensen met een ontheffing mogen buiten komen.” Op Aruba kwamen journalisten eerder in opstand, omdat zij ook onder de avondklok vielen, maar op Curaçao geldt dat niet. “Ik heb als journalist een ontheffing en mag op Curaçao 24/7 op straat komen.” Volgens Drayer is er veel voedselhulp op gang gekomen. “Maar hoe langer dit duur, hoe groter natuurlijk de kans is dat de criminaliteit toch de kop opsteekt.”

Dick Drayer over de vluchtelingen uit Venezuela

Vluchtelingen uit Venezuela

Andere uitdagingen waar Curaçao momenteel mee kampt zijn de vluchtelingen uit Venezuela. In dat land is een politieke en humanitaire crisis bezig onder president Maduro. Meer dan 4 miljoen Venezolanen zijn inmiddels gevlucht voor het regime. Voornamelijk naar buurland Colombia, maar sommigen zoeken hun heil op de Caribische eilanden zoals Curaçao. “En dat is wel een probleem. Er zijn hier momenteel tussen de 15.000 en 25.000 vluchtelingen uit Venezuela. Dat is dus tien procent van onze bevolking. Curaçao heeft echter geen vluchtelingenbeleid opgesteld. Deze mensen zijn ondergedoken en zitten niet in onze systemen. Deze mensen blijven nu buiten beeld bij de voedselhulpvoorzieningen”, vertelt Drayer. “Nou is het wel zo dat de regering heeft aangegeven dat deze mensen zich mogen inschrijven bij de voedselbanken. En dat heeft dan geen gevolgen voor hen dat ze teruggestuurd worden naar Venezuela. De hotels zijn nu ook bezig om voedselhulp voor deze mensen op te zetten, dus de gemeenschapszin is hier wel heel groot.”

Ik heb jaren in Afrika gewerkt, in situaties met epidemieën zoals ebola en cholera, dus ik ben heel erg gewend om in infectiehaarden te werken

Dick Drayer, NOS-correspondent op Curaçao

“Corona is als een drukke snelweg”

Drayer vertelt vol passie over zijn werk. Toch vraag je je af of hij als mens geen angst kent voor het coronavirus. “Weet je, ik heb jaren in Afrika gewerkt, in situaties met epidemieën zoal ebola en cholera, dus ik ben heel erg gewend om in infectiehaarden te werken en ik heb daar zelf wel een modus in gevonden, dus ik ben daar niet bang voor. ” Spannend is het natuurlijk wel, bijvoorbeeld als je met herstelde coronapatiënten spreekt, legt Drayer uit. “Ik vergelijk het wel eens met het oversteken van een drukke snelweg. En dat is niet oneerbiedig bedoeld. Als je niet goed uitkijkt, dan ga je eraan, maar als je goed uitkijkt, dan kun je oversteken, maar het is en blijft een risicovol spelletje.”

