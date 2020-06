Onderzoek naar rol Campo in de samenleving

Willemstad – Er komt een onderzoek naar de rol van Campo Alegre op Curaçao. Dat meldt minister Quincy Girigory van Justitie. Het openluchtbordeel sloot zijn deuren vanwege Corona, maar ging daarna failliet.

Volgens de minister verspreid prostitutie zich nu ongecontroleerd over het eiland. Het gaat dan vooral om zogenaamde trago-meisjes uit Venezuela die bij snèks niet alleen drankjes verkopen, maar ook als sekswerker actief zijn. Omdat ze vaak illegaal zijn, is er volgens de minister geen controle, zoals wel bij Campo het geval was.

