Onderzoek voedselprijzen St Maarten | Antilliaans Dagblad

Philipsburg – De Sint Maartense minister van Toerisme, Economie, Transport en Telecommunicatie, Ludmila de Weever, gaat onderzoek doen naar de hoge voedselprijzen op Sint Maarten in vergelijking met Curaçao en Aruba.

Doel is eerlijke concurrentie te bewerkstelligen. Ze baseert zich op een onlangs uitgevoerde studie naar prijzen in het Caribisch Gebied, uitgevoerd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens die studie zijn er voldoende aanvoerlanden voor Sint Maarten en zouden de prijzen daardoor niet hoog moeten zijn. Daar komt bij dat Sint Maarten in tegenstelling tot Aruba en Curaçao geen invoerrechten heft.

,,Deze factoren moeten dus leiden tot lagere prijzen. In het rapport wordt betwijfeld of er op Sint Maarten genoeg concurrentie is in de voedseldistributiemarkt met een oligopolie, gedomineerd door enkele grote spelers die niet alleen aan groothandel doen, maar ook de kleinhandel bedienen”, aldus De Weever.

Het Prijsindexcijfer (CPI) van Sint Maarten is meer gestegen dan op de zustereilanden Aruba en Curaçao, te weten met 50 procent in vergeijling met de periode 2010-2016. In die periode was de stijging op Aruba 11 procent en op Curaçao 20 procent.

Bron: Antilliaans Dagblad