Curacao.nu | Open brief aan Den Haag: De rechtsstaat op orde!

Een groep intellectuele Koninkrijksgenoten met binding met de eilanden maakt ernstig bezwaar tegen de handelswijze van de Nederlandse regering om coronasteun te geven aan de drie overige landen in het Koninkrijk.

Onder de titel ‘de rechtsstaat op orde!‘ hebben de vijftig mensen een open brief opgesteld gericht aan de voorzitter van de Rijksministerraad in Den Haag. Aanleiding voor de open brief/petitie is een eerdere brief van staatssecretaris Raymond Knops van 10 juli.

Eigen boezem

De voorwaarden die Nederland stelt om steun te geven op lange termijn zijn volgens de groep bijzonder zwaar en onterecht. daarbij stelt de groep voorop dat het Caribisch deel van het Koninkrijk zonder meer hand in eigen boezem moet steken. Zij erkennen dat de Caribische rechtsordes dringend aan hervorming toe zijn, zowel op het vlak van de democratische rechtsstaat als op het vlak van de openbare financiën en de economie.

Maar volgens de groep hebben de Nederlandse voorgestelde voorwaarden weinig toegevoegde waarde en vormen zij een aanslag tegen staats- en bestuursrechtsrechtelijke principes.

Democratisch tekort

Zo is de wijze waarop de plannen zijn geïntroduceerd weinig transparant; de documenten waren tot aan de besluitvorming in de Rijksministerraad geheim. Als burgers ervaart de groep dit als een weinig transparante en autocratische wijze van handelen. ‘De bewoners van de Landen in het

Caribisch deel van het Koninkrijk, die ook het Nederlanderschap hebben, mogen kennelijk niet delen in de zeggenschap omtrent totstandkoming van rijksregelgeving en de controle op het Koninkrijksbeleid.’

Ook de uitsluiting van de Caribische volksvertegenwoordiging bij de besluitvorming wordt door de groep ervaren als een ernstig democratische tekortkoming binnen het Koninkrijk: ‘de wettelijk verankerde

autonomie van de Caribische volkeren wordt met voeten getreden’.

Eenheid

De groep hekelt het gebrek aan eenheid in het Koninkrijk. Met verwijzing naar de Nederlandse rol in het kolonialisme en de slavernij eist de groep dat de eigen identiteit, gevoelens, waardigheid, meningen, zelfbeschikkingsrecht en autonomie van de Caribische gemeenschappen gerespecteerd dient te worden.

Eenheid binnen het gaat niet samen met het forceren van hervormingen in tijden van ernstige crises. Er zou juist begrip moeten zijn ten aanzien van het catastrofale effect van de crisis voor de Caribische volkeren en

empathie voor hun pijn en leed. Het opleggen van de Nederlandse wil door misbruik te maken van omstandigheden, macht en bevoegdheid wordt door de groep gezien als wapen van chantage: het ontzeggen van financiële steun als dwangmiddel.

Autonomie

Het regeringsbeleid zou volgens de woorden van Knops gericht zijn ‘om uiteindelijk de Landen zelf te dienen.’ maar de groep zegt dat het huidige beleid juist tegenovergesteld werkt en de lokale zelfredzaamheid vernietigt omdat de eigen financiën en lokaal beleid worden over geheveld naar een autocratische en volledig Nederlands bestuursorgaan.

De groep ervaart deze werkwijze als arrogant en discriminatoir. Ook is er weinig sprake van noodzakelijke community capacity building. Bovendien zou dat volgens de groep tot stand moeten komen via samenspraak en met de instemming van betrokkenen.

Petitie

De 50 intellectuelen wil dat de de Nederlandse Regering effectieve medezeggenschap van de Caribische volkeren in het Koninkrijksbeleid bevordert en mogelijk maakt door gebruik te maken van de lokale capaciteit en autonomie en van de rechtsstatelijk instituten en democratisch principes binnen het Koninkrijk.

Dat de Nederlandse regering zou juist in deze crisistijden ‘morele en medemenselijke leiderschap binnen het Koninkrijk moeten tonen en kiezen voor compassie, inclusie, dialoog en solidariteit en niet voor onverschilligheid, uitsluiting, dwang, en conflict’, aldus de groep.

Zij vindt ook dat de Nederlandse regering de gehanteerde denigrerende en grievende discourse over de Caribische gebieden onmiddellijk moet stopzetten. Het steekt de vijftig dat Nederland een stelling zou hanteren dat de Caribische gemeenschappen inherent incapabel zouden zijn om hun eigen autonomie te dragen. ‘Incorrect en respectloos’, aldus de brief.

Bron: Curacao.nu

