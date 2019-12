Opinie | De Amigoe heeft de klok weer horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt

Het begint ondertussen gewoonte te worden dat deze krant als ongeleid projectiel leugens de wereld in slingert om daarna door de rechter te worden gecorrigeerd. Gelukkig voor de krant dat niet iedereen de moeite neemt om te gaan procederen, anders zou ik nog wel kunnen bemiddelen in het verkrijgen van een retainer contract bij een advocatenkantoor in de stad.

De krant heeft kennelijk niet geleerd van de uitspraak van mr. Pieter de Kort in de rechtszaak tussen krant en Harald Linkels. Journalist Robert Pastoors en Wim Romeijn moesten diep door het stof vanwege verzonnen feiten en daarop gebaseerde gevolgtrekkingen.

En ook nu gaan ze weer in de fout en opnieuw lijkt het dat journalist Wim Romeijn zijn gram probeert te halen op René Zwart.

U krijgt alleen de kop van de krant te zien, want u weet dat journalisten en anderen monddood worden gemaakt als Amigoe zijn zin krijgt. Vraag het Yves Cooper.

Wat staat er onder deze kop:

KRALENDIJK – René Zwart gaat de noodlijdende communicatieafdeling van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) leiding en sturing geven.

Zwart is buiten de normale kanalen om ingehuurd en arriveert begin volgend jaar op het eiland. Zijn aanstelling vond plaats op instructie van gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe en directeur Marion Gherbaz van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning.

Wim Romeijn vervolgt het artikeltje verder met wat opvulling uit het verleden, zoals de ‘ontmaskering’ door zijn krant van Zwart c.s..

De ‘faux pas’ die hij beging ten aanzien van collega journalist Linkels en waarvoor hij werd teruggefloten door de rechter blijft verder achterwege.

Had Amigoe gewoon zijn werk gedaan, dan had Elvis EJ Tjin Asjoe de krant kunnen vertellen dat Zwart helemaal niet in dienst komt en al helemaal geen manager wordt van de afdeling communicatie op Bonaire. Laat staan afreist per 1 januari om zich te vestigen op Bonaire. Btw.: de positie die Romeijn in gedachte heeft voor Zwart is al vervuld vanaf 1 januari. Misschien had de Amigoe daarover kunnen schrijven…..

Dan zou de wakkere krant van de ABC-eilanden kunnen opschrijven dat Zwart – nu hij geen journalist meer is – een opdracht van het Bestuurscollege heeft gekregen om als staffunctionaris in Den Haag voor de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning adviezen en ondersteuning te geven.

‘Rene heeft in de Hofstad een uitgebreid netwerk, die voor het OLB van nut kan zijn ten behoeve van onze werkbezoeken aan Den Haag’, zo weet Elvis Tjin Asjoe mij te melden.

En nu ik toch even wat factchecking doe, kan ik ook de reactie van René met je delen:

‘Ik kreeg inderdaad van een kennis een bericht uit de Amigoe doorgestuurd dat ik ben aangesteld als de nieuwe manager van de afdeling Communicatie van het OLB en dat ik volgende week op Bonaire arriveer. Ik weet zelf nog van niks maar het is geschreven door de waarheidslievende Romeijn dus ik wacht met smart op bericht van het OLB.’

Rest mij nog één ding: van wie krijgt de Amigoe of Romeijn toch al die onzin doorgespeeld?

Zijn we toch weer bij de partijpolitiek beland. De Amigoe laat zich toch wel heel snel voor een rood karretje spannen.

En dat voor voor een krant met zo’n lange traditie. Hoofdredacteur Norman E. Serphos gaat het nog druk krijgen in 2020.

Bron: Facebook Dick Drayer