Opinie | De Tirannie van de onmacht

Door George Lichtveld

Onze minister van Gezondheid Milieu en Natuur, mevr. Suzy Camelia Romer staat de laatste tijd behoorlijk onder vuur door de schijn die zij blijkbaar opgewekt heeft een naast familielid te willen bevoordelen met de gunning van lucratief projekt gefinancieerd uit de landsmiddelen. Het gebeuren rond Texperience is uitgebreid beschreven door journalist Dick Drayer, niet nodig dus om het hier nogmaals dunnetjes over te doen.

Vlak voordat dit schandaal boven water kwam verscheen in de media aantijgingen aan het adres van het bedrijf Blue Factor dat failliet is verklaard met een nog openstaande schuld van 16 miljoen aan de twee financiers t.w. Vida Nova (NAf. 10 miljoen) en de Postspaarbank (NAf. 6 miljoen). De laatstgenoemde nagenoeg failliete bank werd recentelijk met veel gebakkelei overgenomen door het Algemeen Pensioenfonds Curacao waardoor een prangende vraag op de achtergrond verdween, namelijk de vraag hoe het komt dat de miljoenenschuld van Blue Factor nooit gevorderd werd door deze financiele instellingen. Dat blijft nog steeds een raadsel. Mevr. Camelia Romer is/was aandeelhouder en president-commissaris van dit bedrijf en is naar haar zeggen tot 2014 bij het bedrijf betrokken geweest.

Maar zelfs ook nog voor het Blue Factor verhaal haalde de minister de voorpagina toen door de media uitgebreid verslag werd gedaan over haar betrokkenheid bij het projekt van de Bachelor in Policing opleiding waar haar echtgenoot Carl Camelia een centrale rol in speelt. De minister heeft zeer verontwaardigd gereageerd op het rapport van de Algemene Rekenkamer die haar deelname verwijt aan de beraadslaging en besluitvorming in de Ministerraad over dit projekt en eist rectificatie. Maar het doet er eigenlijk weinig aan toe wie in deze gelijk heeft de bewindsvrouwe of de ARC, de waarheid is dat aangetoond kan worden dat mevr. Camelia-Romer vanaf 2014 zwaar betrokken is geweest bij het entameren van dit projekt.

Allemaal niet-transparante perikelen die mede aangestuurd worden door een bewindsvrouwe die berucht is om haar imago van een door de wol geverfde- en geslepen spindokter waar zelfs doorwrochte lokale politici niet tegenop kunnen. Openlijk en ongenegeerd stoeiend met slinkse verdienmodellen ten faveure van haar clan vindt zij steeds weer haar weg tussen het tamme volk van politici die haar of niet door hebben of haar gewoon niet durven te confronteren bevreest voor haar gram of de tantrums waar ze bekend om staat. Haar aanpak is steeds hetzelfde, wanneer zij rekening houdt met een mate van ophef die over haar praktijken kan ontstaan schuift zij derden naar voren maar blijft achter de schermen de regie wel strak in handen houden. Wij zagen dat bijvoorbeeld duidelijk gebeuren in het geval van al die sensatie rondom de gunning aan Texperience voor het projekt van de verplichte inquarantaine plaatsing. Al gauw eiste secretaris-generaal Sharlon Melfor de verantwoordelijkheid daarvoor op en gaf een uitgebreide verklaring daarover af in de AD-editie van 6 juni 2020. Het stuk is duidelijk een product van meerdere input wat de warrigheid en inconsistentie verklaart. Wat als een vergoelijkend verhaal bedoeld was is averechts uitgemond in een openlijke bekentenis van begane procedurele oneigelijkheden, de minister moet toch echt wat doen aan het niveau van haar tekstschrijvers.

Hoe dan ook geachte lezers, wij kunnen ons druk blijven maken over een minister die verkeerd in elkaar steekt, feit is echter dat zij haar twijfelachtige praktijken alleenmaar kan uitoefenen omdat haar (politieke) omgeving dat zomaar toe laat en, gewild of ongewild, haar de ruimte daartoe biedt. Het niet optreden en/of stilzwijgen door instituten en personen die net als haar over een mate van staatsmacht beschikken maakt dat de schuld voor alle door haar begane oneigenlijkheden ook bij deze personen en instituten moet worden gelegd.

De lankmoedige-, beduchte- en passieve wegkijkhouding die al deze personen en instituten innemen schept ruimte voor haar tirannie en maakt hun dus daar mede verantwoordelijk voor, dat is de tirannie van de onmacht. Mevrouw Camelia-Romer kunnen wij niet veranderen, het is de aard van het beestje, zo zit zij nu eenmaal in elkaar. Triest is echter om de inertie te constateren die haar omgeving ten toon spreidt wanneer zij wederom haar oneigenlijke omgang met de maatschappij afdwingt.

Een schokkend voorbeeld betreft de wijze waarop de regering de omgang met het projekt voor de bouw voor het nieuwe ziekenhuis (HNO-projekt) geheel aan haar had over geleverd. Bij brief gedateerd 4 augustus 2017 heeft de stichting SONA die belast was met het beheer van het projekt, de Raad van Ministers op de hoogte willen stellen van de knelpunten die de stichting ondervond in de omgang met de minister van GMN. Om ervoor zorg te dragen dat de brief ook daadwerkelijk bij alle ministers terecht kwam en niet in haar lade verdween heb ik persoonlijk de brief bezorgd in fort Amsterdam. Aldaar werd druk op mij uitgeoefend de stukken in handen te geven van het GMN-secretariaat hetgeen ik weigerde te doen. Het toeval wilde dat op dat moment premier Rhuggenaath aankwam die op mijn aandringen met zichtbare irritatie en weerstand de stukken voor ontvangst tekenende. Hij voelde waarschijnlijk de bui aankomen. Wat er vervolgens gebeurd is weet ik niet, feit is dat bij brief gedateerd 8 augustus 2017 afkomstig van de premier SONA terug werd gefloten en gehouden werd voortaan alle medewerking te verlenen aan de Ministerieel Regisseur en Toezichthouder (MRT). SONA’s brandbrief werd nimmer inhoudelijk met SONA besproken. Alle zijwegen voor opschaling in geval van dispuut werden door de brief van de premier dicht getimmerd, met deze brief gaf de premierin feite te kennen dat SONA geheel overgeleverd is aan de grillen van deze minister en aan de geldingsdrang van haar altijd trouwe ‘side kick’ Stanley Betrian die toen op de nominatie stond om als MRT benoemd te worden. Het Landsbesluit waarbij hij uiteindelijk als MRT werd aangesteld (PB 5 september 2017 no. 17/1922) verschafte hem middels een ruim scala van toegekende bevoegdheden, nagenoeg vrij spel om op elk gebied van SONA’s beheerstaak in te dringen zonder ook maar voor het minste aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Ruzie zoeken, opspelen en moeilijk doen zonder de gevolgen daarvan te dragen, zo’n job wil iedereen wel hebben vooral wanneer het rijkelijk wordt betaald. De MRT heeft het Land reeds miljoenen gekost en heeft nagenoeg geen enkele toegevoegde waarde aan het projekt gehad nu gebleken is dat het allemaal alsnog veel duurder is geworden, veel langer heeft geduurd en uiteindelijk ook behoorlijk chaotisch is verlopen.

Maar goed, enkele van haar trouwe clan-leden zijn aan een goede baan geholpen en hebben daar behoorlijk aan verdiend en daar gaat het tenslotte om. De MRT-terreur die SONA moest ondergaan kon nergens aangekaart worden vanwege de de afstandelijke houding die de premier en de andere ministers innamen. Erger nog, als klap op de vuurpijl had minister Camelia Romer een vergadering van de Staten doen orkestreren die op 12 april 2018 plaats heeft gevonden. De direktie van SONA werd voor die vergadering uitgenodigd om aan de tand te worden gevoeld over de ontwikkelingen rondom de bouw van het ziekenhuis. Het werd een schandelijke vertoning, een waar dieptepunt in de Curacaose parlementaire geschiedenis, waarbij de minister met een schreeuwerige ‘not on my watch’ pantomime de toon zette voor een van de meest beschamend verlopen zittingen van onze volksvertegenwoordiging. Een van de parlementsleden stond zelfs als een komplete idioot te zwaaien met handboeien. Schrikbarend hoe een minister een heel parlement op het verkeerde been kan zetten en volksvertegenwoordigers kan opzetten tegen het enige instituut dat naar eer en geweten het ziekenhuis-projekt zo snel- en efficient mogeliik tot een goed einde wilde brengen. Voor de goedwillende direktie van SONA was dit een uiterst frustrerende ervaring. SONA danste niet naar haar pijpen en diende dus op haar plaats te worden gezet, de minister schroomde er niet voor om desnoods de hele volksvertegenwoordiging te mobiliseren en voor haar afstraffende karretje te spannen, de parlementsleden hebben nimmer door gehad waar zij eigenlijk voor misbruikt werden. Dat zij dat heeft kunnen bewerkstelligen pleit voor haar politiek manipulatief vermogen maar zegt tegelijkertijd ook veel over het kneedbare- en beinvloedbare gemoed van onze volksvertegenwoordigers.

In een situatie waarin leiderschap ontbreekt, er geen collectieve ministeriele verantwoordelijkheid wordt erkend en een ieder beducht is voor mevrouw Camelia-Romer’s hoon en toorn kan deze ‘handige’ minister haar gang maar gaan, grijpt ze haar kansen en gijzelt zij het hele politieke platform om haar agendas te realiseren. Zo protesteert niemand wanneer zij openlijk afstand neemt van het hele Blue Factor gebeuren waarmee zij zich dan tegelijkertijd ook distancieert van de oninbare miljoenenschuld die dit bedrijf heeft veroorzaakt .

Niemand maakt zich ook druk wanneer zij als statenlid schaamteloos mee stemt in de Staten ten faveure van het Bachelor in Policing projekt van haar echtgenoot. Tevens staat niemand uit de regeringskringen op om het voor de Gouverneur op te nemen wanneer deze minister (in haar hoedanigheid van minister, mind you!) openlijk verkondigt dat dit instituut niet meer van deze tijd is, een uiting die zij deed puur omdat ook deze Gouverneur weigert naar haar pijpen te dansen.

En wie kan haar eigenzinnige besluit niet herinneren waarbij zij bepaalde dat artsen ouder dan 65 jaar met ingang van dit jaar geen aanbod meer krijgen om SVB-patienten te behandelen. Een besluit dat zij motiveerde met het argument dat zulks noodzakelijk is voor de verjonging en doorstroming van het artsenkorps, echter zonder uit te leggen waarom dit verjongings-proces ten goede komt van de Volksgezondheid. Volstrekte willekeur die vrijwel de hele zorgsektor op de kast joeg en voor veel maatschappelijke onrust heeft gezorgd maar geen enkele reaktie uitlokte van de regering die zich muisstil en gedeinsd op de achtergrond hield.

Ook zou men verwachten dat, nadat ik middels mijn rechtszaak tegen FCW-legal het oneigenlijke deklaratiegedrag van dit advokatenkantoor in verband met aan de overheid verleende retainerdiensten, had blootgelegd, er op zijn minst een onderzoek zou komen ter her-evaluering van deze kontrakten met dit advocatenkantoor. Niets van dat alles wat uitermate vreemd is voor een regering die vanwege de precaire financiele situatie al het mogelijke zou moeten ondernemen om kosten te drukken. Of dit onderzoek is nagelaten vanwege de omstandigheid dat het hier gaat om een advokatenkantoor waarvan de schoonbroer van de minister partner in is, laat naar zich gissen.

Wanneer BTP-direkteur Franklin Sluis de maatschappelijke verontwaarding over zijn extreme hoge salaris goed probeert te praten door te zeggen dat hij daarover niet heeft onderhandeld maar dat het hem is aangeboden, komt het bij geen enkele overheidsinstantie nochthans op om die wereldvreemde bewering te onderzoeken. Indien de heer Sluis daar niet om heeft gevraagd hoe komt het dan dat hem een salaris is aangeboden dat het dubbele bedraagt van het salaris van zijn voorganger? Komt dat zomaar uit de lucht vallen? Wie heeft dat bepaald en goedgevonden en waarom? Mevr. Camelia-Romer was toentertijd minister van VVRP wordt een onderzoek vermeden omdat alsdan niet ontkomen kan worden aan haar rol in het besluitvormingsproces?

Mevr. Camelia-Romer is een symptoom van een regering bestaande uit bewindsvoerders die niet in staat zijn om als collectiviteit op te treden waardoor zij ondermeer excessen van collegas dulden zolang men daar zelf niet voor aangesproken meent te kunnen worden. Zoiezo dus geen collectief bestuur waardoor het cabinet geen specifiek politiek signatuur draagt en dus ook niet in staat is om bestuurlijke richting te geven. Het enige wat hen verbindt is de vrees voor het uiteenvallen van het cabinet. Frienemies dus die elk bezig zijn met hun eigen agendas en elkaar daar ook de ruimte toe gunnen. En dit alles onder het voorzitterschap van een premier die zijn tent duidelijk niet in de hand heeft.

Die setting van ‘free for all’ is natuurlijk koren op de molen van Suzy Camelia-Romer wiens ambitie voor het ministerschap voor een aanmerkelijk deel gevoed schijnt te worden door de kansen die de funktie met zich meebrengt om verdienmodellen voor eigen doelgroep te exploireren. Die insteek maakt haar enigszins anders dan de rest. Waarbij ik meteen wil opmerken dat het grootste kwaad en de grootste bedreiging van onze rechtsstaat niet zozeer zit in haar pogingen om haar doelen te bewerkstelligen maar veel eerder in haar inerte omgeving die de mogelijkheden daartoe open laat en haar dus de gelegenheid daartoe biedt. Dat is verontrustend.

Curacao gaat het niet redden met een dergelijke weke politieke gesteldheid. Dit wegkijken begint onderhand een gevaar op te leveren voor onze rechtsstaat. Weinig realiseren wij ons dat het profiel van onze regering niet veel verschilt met dat van de Venezolaanse regering waar ook iedereen wegkijkt en elkaar niet durft aan te spreken.

Het enige verschil met onze zuiderburen is de graad van kwaadaardigheid, waar wij minister Camelia-Romer de ruimte geven om familieleden en vrienden te bevoordelen geven de bewindvoerders in Venezuela elkaar de ruimte voor het bedrijven van keiharde criminaliteit (drugshandel, goudsmokkel en witwaspraktijken). Zover is het bij ons echter (nog) niet.

GEORGE LICHTVELD