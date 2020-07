Opinie | De West

Non Solus – Arendo Joustra

De West geschiedenis laat zich niet ongedaan maken. Het Europese deeJ van het Koninkrijk zit vastgeklonken aan zijn zes eilanden in het Caraibisch gebied.

En omgekeerd zittende Antillen vast aan Nederland. Behalve de geschiedenis is er ook nog het Statuut van het Koninkrijk uit 1954. waarin is bepaald dat Nederland. Sint Maarten, Curacao en Aruba gelijkwaardig zijn en ook nog eens autonoom. Het is weliswaar geen eeuwig verdict, vonden de Antillianen destijds, maar voorlopig houden ze Nederland aan de bepalingen in het Statuut.

Dat is begrijpeliik. want die autonomie bestaat alleen op papier, de eilanden zijn te klein om op eigen benen te staan, al heten Sint Maarten, Curacao en Aruba ‘zelfstandige landen’, zijn eenzijdig gericht op het toerisme — een begrijpelijke keuze in deze regio – maar als het dan een keen mis gaat, zit je direct aan de grond.

De ene keer is het een verwoestende orkaan en deze keer de coronacrisis, waardoor de cruiseschepen wegblijven en ook toeristen die voor langer dan een dag komen.

Automatisch volgt dan gehakketak om financiële steun en de voorwaarden die Nederland daaraan verbindt. Zo gaat het al tientallen jaren en zo kan deze farce nog tientallen jaren door. Waarom eigenlijk? Er zijn een stuk of tien alternatieven voor de huidige hopeloze bestuurlijke constructie, maar de beste is om van de Antillen een provincie te maken en van elk eiland een gemeente.

Radicalen en veel bestuurders zullen niet snel akkoord gaan, maar de bevolking krijg je achter je wegens het vooruitzicht op betere sociale voorzieningen. Goedkoper wordt het niet, maar de huidige schijn ophouden is ook duur. Gebruik de crisis.

Arendo Joustra,

Hoofdredacteur Elsevier