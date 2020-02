Opinie | Een geheimhoudingsplicht versus Rules of Corporate Governance

Opinie door Marguérite Nahar

Er schijnt onlangs op Curaçao een nieuwe wet te zijn ingevoerd, een wet die alle andere bestaande regelingen overstijgt, inclusief het B.W., statutaire voorschriften, alsmede de Rules of Corporate Governance. De wet van de geheimhoudingsplicht. Een wet die de Premier heel hoog in het vaandel draagt. Maar ho, wacht eens even, geheimhoudingsplicht dat is toch geen wet?

Dat is toch gewoon een regeling tussen partijen, waarin wederzijdse afspraken zijn neergelegd over het geheim houden van bepaalde zaken die tussen hun besproken of onderhandeld worden. Soms worden die afspraken neergelegd in een enkel contractbeding, soms in een complete NDA (Non Disclosure Agreement), een geheimhoudingsovereenkomst.

Elke geheimhoudingsovereenkomst bevat een standaardbeding dat de plicht tot geheimhouding slechts geldt, (1) indien en voor zover er op de contractspartners bij die NDA niet reeds uit anderen hoofde een rapportageplicht, of meldingsplicht, of publicatieplicht bestaat. (2) indien en voor zover de zaken die onder de geheimhoudingsplicht vallen, niet reeds in brede kring in de publiciteit zijn gebracht.

In al die genoemde gevallen kan de geheimhoudingsplicht niet worden afgedwongen en zeer beslist niet wanneer er een meldingsplicht op grond van de wet bestaat. Te denken valt bijvoorbeeld aan de melding van ongebruikelijke transacties, of de statutaire goedkeuringsvereisten waar het bestuur van de overheids-NV aan onderworpen is.

Of de publicatieplicht van de jaarcijfers van bepaalde vennootschappen. Hoe dan ook is het een onwrikbaar rechtsbeginsel dat bij contractbeding het dwingend recht niet terzijde gesteld kan worden.

En een NDA is een contract, evenals een non-disclosure clause een doodgewoon contractbeding is. Ergo: niet de wettelijke regeling moet wijken voor de geheimhoudings¬ plicht, maar de geheimhoudingsplicht moet wijken wanneer er uit anderen hoofde een meldings- of rapportageplicht bestaat. Het bestuur van de vennootschap mag dus niet onder het mom van een plicht tot geheimhouding, wettelijke of statutaire voorschriften negeren.

In de statuten van RdK is er in artikel 2 Doelomschrijving sub c een onderdeel, hetwelk voorschrijft dat de vennootschap (mede) belast is met het behartigen van de belangen van o.a. de aandeelhouder, dat is het Land vertegenwoordigd door de Ministerraad. Het is niet erg aannemelijk dat de belangen van het Land (Curaçao) op de meest adequate manier behartigd worden met een erfpachtrecht op, of lees: de verkoop en eigendomsoverdracht van een natuurlijke hulpbron, zoals de strategisch gelegen diepzeehaven Bullenbaai, nota bene voor een symbolische prijs van één US-dollar.

In artikel 19, lid 2 van dezelfde RdK statuten staat vermeld dat de Aandeelhoudersvergadering (let wel: niet het bestuur van de ONV en ook niet de Premier in zijn dooie eentje, maar de AvA, dus de voltallige Ministerraad) ) bevoegd is het door de ONV te volgen financiële, sociaal-economische en personeelsbeleid in grote lijnen te bepalen.

Dit impliceert dat zelfs als de RvC ingevolge artikel 13 lid 6 sub q en r goedkeuring had verleend tot zo’n plotselinge, drastische wijziging in het personeelsbeleid dat er in één klap circa 900 voormalige Isla werknemers bij RdK als nieuwe personeelsleden op de payroll werden geplaatst, desondanks een Aandeelhoudersbesluit genomen in de Ministerraad moest zijn verstrekt aan het bestuur van RdK, c.q. van CRU.

Dit impliceert eveneens dat het bestuur jegens de Aandeelhouder wel degelijk een meldingsplicht heeft die niet veronachtzaamd mag worden onder het mom van een geheimhoudingsplicht.

De Rules of Corporate Governance hebben een wettelijke grondslag, hetgeen met zich meebrengt dat die rules niet met een contractbeding simpelweg terzijde geschoven kunnen worden onder het mom van een geheimhoudingsplicht. Ik ben benieuwd of de Premier de Tweede Kamerleden ook met zijn geheimhoudingskluit in het riet gaat sturen.

Juriste Marguérite Nahar was tot medio oktober 2016 extern juridisch adviseur van Refineria di Korsou (RdK)