Opinie | Geheim document

Op dinsdag 7 juli 2020 is er een openbare bijeenkomst geweest bij de Staten van Aruba waar onze premier ons in kennis heeft gesteld van een (geheim) document van 218 paginas die voorwaarden bevat voor het kunnen ontvangen van de aanvullende lening voor juli, augustus en september. Het document is maandag 6 juli ontvangen en indien niet akkoord wordt gegaan met dit document vóór 10 juli, zal de aanvullende lening voor Aruba niet plaatsvinden.

Dus de Arubaanse regering moet binnen 4 dagen het document bestuderen en tot een besluit komen zonder deze te kunnen delen met de Staten.

Nederland is, mijn inziens, zich echt wel bewust van de statutaire situatie en op dit moment ben ik van mening dat onze focus juist gericht moet blijven op het openbaar maken van dit document en het daarbij benodigde tijdsbestek om het door te kunnen nemen, eer over wordt gegaan tot een beslissing. Hierdoor vind ik het verwijzen naar het Statuut, VN, EVRM, UVRM etc. op dit moment voorbarig, zeker gezien het feit dat we niet over het document beschikken en niet kunnen vaststellen of de voorwaarden inderdaad een inbreuk maken op deze. Per slot van rekening was de Arubaanse regering al vanaf mei jl. op de hoogte van de totstandkoming van deze entiteit als voorwaarde alsook dat er additionele maatregelen voor de aanvullende leningen zullen gaan gelden.

Om die reden wil ik me op dit moment sec limiteren tot wat we daadwerkelijk willen bereiken, gezien we niet bekend zijn met de feitelijke inhoud.

Het beoogd doel te weten:

– Transparantie in het kader van deugdelijkheid van bestuur en bevordering van de democratie gezien de positie van de Staten binnen het democratisch bestel, door ontheffing te verlenen voor het openbaar maken aan de Staten van de aan de regering gestuurde voorwaarden;

– Gezien vernomen is dat het document 218 pagina’s behelst, er een redelijke termijn moet worden gegund om het voorstel fatsoenlijk te kunnen doornemen en het van een antwoord te kunnen voorzien. Dit wordt uiteraard niet mogelijk en zeker niet wenselijk geacht in een periode van 4 dagen (of minder) gezien het maatregelen en voorwaarden betreft omtrent structurele hervormingen.

Verder zou het ook goed zijn om te verwijzen naar de eigen woorden van Staatssecretaris Knops. Uit de brief van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 19 mei, 2020 (kenmerk: 2020-0000284828), staat gesteld, dat voor wat betreft de aanvullende leningen vanaf juli, hiertoe begin juli afspraken over zullen worden gemaakt en welke in overleg met de landen zal plaatsvinden.

Hoe verenigt dit genoemd overleg zich met het (geheim) document van 6 juli en het ultimatum om vóór 10 juli met alle, in het document opgenomen voorwaarden, akkoord te gaan in ruil voor een aanvullende lening voor juli, augustus en september? Is dit wat bedoeld wordt met “overleg” met de landen? (Brief is hier integraal te lezen: https://www.comitekoninkrijksrelaties.org/knops-schrijft-tweede-kamer-over-solidariteit-en-corona/)

In het geval dat er aan de Staten geen inzage alsook niet het benodigde tijdsbestek wordt gegund om het document integraal te kunnen doornemen, voordat er een beslissing wordt genomen door de Rijksministerraad, zou ik als Statenlid de regering niet kunnen ondersteunen om de voorwaarden te aanvaarden.

Indien Nederland hieraan gevolgen wilt koppelen, zoals het niet verlenen van de aanvullende lening die het eiland en haar bevolking op economisch alsook op sociaal vlak zullen raken, zullen deze gevolgen voor de rekening van Nederland komen, gezien het mij als Statenlid uiteindelijk gaat over de redelijkheid en billijkheid van de manier waarop het voorstel wordt voorgedragen en niet de inhoud, gezien de Staten hier tot heden nog steeds niet over beschikt.

Ik hoop echt dat de Nederlandse regering, de Staten Generaal en de Rijksministerraad in alle redelijkheid de voorwaarden met de Staten van Aruba op korte termijn kan delen en ook het nodige tijdsbestek verleent, in plaats van de regering vlak voor het parlementaire reces van beide Nederland en Aruba met zulke moeilijke situaties opzadelt.

Bron: Persbericht onafhankelijk Statenlid Daphne Lejuez (Aruba)