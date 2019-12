Opinie | Gemiste kans op economische autonomie Curaçao

Door Sven Rusticus, Orlando Meulens en Lex Veerkamp

De keuze van de regering van Curaçao om de raffinaderij te verkopen aan de Klesch Group, zonder het scenario van een eiland zónder raffinaderij te onderzoeken, is een vorm van onbehoorlijk bestuur en in strijd met het Besluit in de Staten van Curaçao om juist wél het alternatieve scenario te onderzoeken.

GreenTown Curaçao Development Company (verder afgekort als GreenTown) heeft meerdere pogingen ondernomen om een gesprek te organiseren tussen de overheid en investeerders, ondernemers en ontwikkelaars van GreenTown, bijgestaan door specialisten van duurzame economische herontwikkeling.

De regering heeft dit geweigerd en heeft daarmee de bevolking van Curaçao te kort gedaan. Dit is een grove vorm van onbehoorlijk bestuur.

De regering-Rhuggenaath heeft de grootste assets van Curaçao, namelijk 600 hectare ‘prime’ land aan zee, voor 60 jaar voor een bedrag van 15 miljoen dollar per jaar verpacht aan Klesch (dat is 2,5 dollar per vierkante meter grondgebied), en de raffinaderij met een schrootwaarde van 300 miljoen dollar voor één dollar verkocht aan de eerste bieder, zonder duidelijk garanties met betrekking tot de werkgelegenheid daarvoor terug te krijgen. De kosten van de toekomstige schoonmaak van de terreinen blijven hierbij bij de overheid. Het is de slechtst mogelijke deal.

Om onduidelijke redenen weigert de overheid van Curaçao om het betere aanbod van GreenTown in behandeling te nemen. Hiermee heeft de regering de bevolking een betere toekomst, met meer werkgelegenheid, met meer overheidsinkomen en met schone lucht, ontnomen. Dit is onbehoorlijk bestuur. Dit kan en mag niet gebeuren.

Jaren werd GreenTown beticht als zijnde een groep die erop uit was het ‘meeste waardevolle nationale product’ van Curaçao te willen verkopen aan buitenlandse investeerders. Dit terwijl GreenTown altijd sprak over ‘herontwikkeling’ van het terrein in samenwerking met de overheid.

Nu, onder het mom de economische ontwikkeling van het eiland te garanderen, zijn de beste assets van het eiland verkocht aan een buitenlands concern. Met daarbij expliciet dat zij geen enkele verantwoordelijkheid gaan nemen voor de vervuiling die inmiddels is aangericht aan het terrein. Ondergetekenden hebben altijd hun idealen verdedigd. Namelijk de schoonmaak en de herontwikkeling van het Islaterrein naar een groen en duurzaam economisch leefgebied, waar vele mensen wonen, recreëren en werken in meerdere economische sectoren.

Een plaats waar jonge mensen willen wonen en werken, waarvoor vele Curaçaoënaars terugkeren naar hun land. Deze kans is de jeugd nu ontnomen. In GreenTown profiteert niet één buitenlands bedrijf, zoals Klesch, maar juist het volk van Curaçao als eigenaren en aandeelhouders van GreenTown. GreenTown is een project van de bevolking, van Curaçao en voor Curaçao waarbij alle winsten naar Curaçao gaan als sociale dividenden.

Nu, door een deal met Klesch, is er primair gekeken naar het dwangmatig willen continueren van de raffinaderij en secundair naar de toekomstige economische kansen van herontwikkeling voor het land. Er is niet gekeken naar het enorme toekomstige groeipotentieel, zoals door GreenTown is gepresenteerd. Daarmee is er helaas sprake van gemiste kans op een economische autonomie van Curaçao.

Sven Rusticus, Orlando Meulens en Lex Veerkamp zijn van Green- Town Curaçao Development Company in oprichting in Nederland (met deze toevoeging: ,,Niet te verwarren met Greentown Curaçao Foundation”).