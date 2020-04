Opinie | Het toppunt van arrogantie

Opinie door Marguérite Nahar

Rhuggenaath distantieert zich van het advies van het CFT aan de Rijksministerraad, vanwege de strenge voorwaarden. Waar haalt hij de euvele moed vandaan?!. Beggars can’t be choosers.

Eerst jarenlang met telescoop tenen sputteren tegen NL over ongewenste bemoeienis omdat Curaçao een autonoom land binnen het Koninkrijk is. Daarna met falend beleid (lees: non-beleid) het land via een bekrompen tunnelvisie naar de rand van de economische afgrond laten afglijden.

Daarna op de bedeltoer gaan bij NL om Curaçao met een gigantische financiële steun bij te staan om de totale sociaal-economische ontwrichting van de samenleving door de coronacrisis af te wenden. En dan nog een grote mond opzetten op de koop toe dat de voorwaarden te streng zijn.

Incredible, hoe haalt die man het in zijn hoofd.

Hij heeft de meest kwetsbare groepen in de samenleving aan hun lot over gelaten, hij heeft geen vinger uitgestoken om ook maar enige sociale maatregel te treffen om hun nood te lenigen, hij heeft geen vangnet gecreëerd met – al was het maar – een minieme werkloosheidsuitkering voor het recentelijk werkloos geworden personeel van de onlangs gefailleerde bedrijven, hij heeft zonder blikken of blozen de exorbitante salarissen in de top van semi-overheidsinstanties gewoon laten doorbetalen.

En nu? In plaats van erkentelijkheid en dankbaarheid te tonen voor de toegezegde hulp van NL waarvoor de Nederlandse belastingbetalers (inclusief ondergetekende) moeten opdraaien, zet meneer een grote mond op en begint hij te schermen met clausules in het Statuut dat de landen elkaar bij moeten staan in nood. Louter en alleen omdat de strenge voorwaarde hem niet bevallen. Hoe bestáát het.

Ja, meneer wil liever een zak vol geld toegestopt krijgen zonder enige verplichting en liefst ook nog zonder controle op de correcte besteding daarvan, zodat de ergerlijke graaicultuur binnen de overheid hoogtij kan blijven vieren.

Als ik het voor het zeggen had, zou ik hem antwoorden: TAKE IT, OR LEAVE IT!

Maar bij deze wil ik NL dringend adviseren Rhuggenaath links te laten liggen en de financiële steun geheel buiten de Curaçaose regering om, rechtstreeks aan bestaande doelgroepen in de samenleving toe te kennen op een gestructureerde wijze met ingebouwde controlemechanismen.

Marguérite Nahar

Juriste Marguérite Nahar was tot medio oktober 2016 extern juridisch adviseur van Refineria di Korsou (RdK)