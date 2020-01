Opinie | Hoezo gaat de Klesch deal de economische krimp verminderen?

Opinie door Marguérite Nahar

Bericht in de lokale pers onder de kop: Klesch-deal kan krimp verzachten. In het artikel geeft de Centrale Bank (CBCS) een prognose, terwijl tegelijkertijd erbij wordt vermeld dat de CBCS eigenlijk nog niet over voldoende gegevens beschikt, om een goed gefundeerde prognose te kunnen geven, omdat er nog teveel materiaal ontbreekt en erger nog, meldt de CBCS zelf: “te weinig kennis te hebben met betrekking tot de overeenkomst die RdK eind december met de Klesch-groep heeft ondertekend om de prognoses over de economische ontwikkeling in 2020 aan te passen”, letterlijk door mij herhaald uit het bericht.

En voorts: “Volgens de CBCS kan de Klesch deal een bijdrage leveren om de economische krimp dit jaar te verminderen”.

Een uiterst merkwaardig bericht in de kwartaal rapportage, want hoe kan een prestigieus en gezaghebbend overheidsorgaan als de CBCS tot goedgefundeerde conclusies komen als dat orgaan zelf meldt niet over voldoende informatie te beschikken om die conclusies te kunnen schragen.

Ik ben weliswaar niet economisch geschoold, maar volgens mij is dit puur natte vinger werk, een CBCS onwaardig. Kennelijk is dit bericht in de publiciteit gebracht door de CBCS met het oogmerk de publieke opinie te beïnvloeden om de Klesch deal te verwelkomen als de redder in nood.

Dit is de geijkte werkwijze van de Klesch-groep wereldwijd bij alle voorgaande reddingsoperaties van Klesch, waarbij na een mislukte reddingsoperatie Klesch van het toneel is verdwenen met achterlaten van een puinhoop, ofschoon de Klesch-groep zelf er wel ettelijke, soms tientallen miljoenen aan heeft overgehouden. Het internet staat bol van voorbeelden daarvan en dat is feiten materiaal. Never mind consultancy bureaus met hun dik- betaalde “due diligence reports” waarin zij Klesch de hemel in prijzen.

Het is mij een raadsel hoe de Klesch deal die moet aanvangen met een lening van 150 miljoen US-dollar, tegenwaarde 360 miljoen GULDEN, de economische krimp kan verlichten als de nu reeds uitermate zware schuldenpositie van Curaçao, nog zwaarder daardoor wordt belast. De stand van zaken in de totale schuldenlast was: momenteel circa 775 miljoen gulden door het liquiditeitstekort (surséance van betaling) van de Giro, plus circa 600 miljoen gulden voor de bouw, inrichting en exploitatiekosten van Hospital Nobo, tezamen al ruim 1¼ MILJARD gulden, die zullen moeten worden opgelost uit inkomsten gegenereerd met economische groei.

Met de Klesch Deal neemt de bestaande schuldenlast toe tot ruim anderhalf MILJARD gulden, want Klesch is geen investeerder die eigen geld inbrengt, de Klesch Deal begint met de lening van 150 miljoen dollar, zoals zelf door de Premier op TV bekend gemaakt.

Met de op handen zijnde oplegging van een abb zal de koopkracht onvermijdelijk verminderen en als gevolg daarvan zal ook het multiplier effect in de economie gereduceerd worden. Dit is een kwestie van oorzaak en gevolg waardoor er juist krimp en geen groei bewerkstelligd kan worden. Hoezo kan de Klesch deal de economische krimp wat verzachten?

Het verbaast me niets dat vanwege het falend toezicht van de CBCS op de bancaire activiteiten van de GiroBank de afgelopen jaren, de GiroBank nu aan de rand van een faillissement staat.

Het verbaast me ook niets dat men op Curaçao het vertrouwen in de capaciteiten van de CBCS finaal heeft verloren. Het verbaast me wel dat de CBCS met zo’n slecht track record het lef heeft het publiek zand in de ogen te strooien met natte vinger werk.

Vooral omdat de CBCS in dezelfde kwartaal rapportage ook meldt dat er sprake is van een abb, zoals destijds door Aruba aldaar ingevoerd toen de economische nood op dat eiland ten top was gstegen.

Juriste Marguérite Nahar was tot medio oktober 2016 extern juridisch adviseur van Refineria di Korsou (RdK)