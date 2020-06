Opinie | Nooit de bedoeling geweest Walroud voor schut te zetten met open brief

Opinie door Marguérite Nahar

Het is nóóit mijn bedoeling geweest om Stephen Walroud voor schut te zetten in de Knipselkrant met mijn open brief aan hem. Daarom vind ik het buitengewoon pijnlijk voor hem dat hij op een vernietigende manier afgeserveerd wordt in sommige commentaren waarbij de vloer met hem wordt aangeveegd met verwijzing naar zijn voormalige dansschool die inmiddels gefailleerd is.

Ook al is hij voorheen dansleraar geweest, dat hoeft m.i. geen aanleiding te geven tot kleinerende opmerkingen daarover, want dansleraar zijn is toch ook een eerzaam beroep?

Wat ik echter veel belangrijker vind, is dat -bij mijn weten- Stephen nooit betrokken is geweest bij enig corruptieschandaal. Hij heeft bovendien een HBO-opleiding met succes afgerond en beschikt dus over voldoende intellectuele bagage om op een behoorlijke manier als Statenlid te kunnen fungeren.

Het staat een ieder natuurlijk vrij om in de Knipselkrant kritiek te leveren, maar ik vind het onnodig grievend om daarbij op het persoonlijke vlak kritische commentaren te lanceren die inhoudelijk niets te maken hebben met de kwestie “at issue”, maar duidelijk alleen bedoeld zijn om een persoon te kleineren.

Ik vind het dubbel pijnlijk nu dit in casu gebeurt naar aanleiding van mijn open brief aan hem, want mijn bedoeling was in die brief slechts enkele pijnpunten in een gecompliceerde materie naar voren te brengen en te belichten.

Ik handhaaf wel mijn kritiek op het falend regeringsbeleid van de afgelopen 4 jaar, maar dat kan Stephen Walroud niet persoonlijk aangerekend worden. Daarvoor is de hele coalitieregering onder PAR-signatuur aansprakelijk.

Ik wéét uit eigen waarneming dat Stephen heeft geprobeerd de Premier aan te sturen om de grootschalige ontwikkeling van het Bullenbaai Gebied ter hand te nemen om aldaar de transitohaven te vestigen. Het heeft jammer genoeg niet mogen baten, het was allemaal aan dovemansoren gezegd. Als die ontwikkeling drie jaar geleden was aangezwengeld, zou er vandaag al heel veel vervangende werkgelegenheid op Bullenbaai zijn voor de beschikbare skilled labor bij de ex-werknemers van Isla en de onderhoudsbedrijven van de raffinaderij.

Daarom vind ik het niet alleen pijnlijk voor Stephen en voor mijzelf, maar ook onterecht dat hij naar aanleiding van mijn brief op zo’n vernietigende wijze op het persoonlijke vlak afgeserveerd wordt.

Marguérite Nahar,

Curacao

Naschrift KKC

De knipselkrant waardeert haar commentatoren ten zeerste. Dagelijks liggen we ter redactie in een deuk om de spitsvondigheden, satire en humor. Ook verbeteringen op artikelen, aanvullende informatie en maatschappelijke discussies is van aanvullende journalistieke waarde. De laatste maanden is het lezersaantallen sterk gestegen en daarmee ook het aantal comments.

De KKC redactie steekt de hand in eigen boezem dat we soms te weinig capaciteit hebben om strenger te modereren, maar wijzen nogmaals op onze duidelijke regels en zullen de komende tijd weer strenger op toezien dat gevoerde comment discussies bijdragen danwel nieuws gerelateerd zijn. Svp:

