Opinie | NOW what?

Door Michele Meyer

Het kan u niet zijn ontgaan dat door de overheid tijdelijke noodmaatregelen ter overbrugging van de werkgelegenheid (NOW) zijn getroffen, toegespitst op de huidige situatie rond het coronavirus. De NOW-tegemoetkoming, juridisch gekwalificeerd als een gift, is ervoor bedoeld de werkgevers in staat te stellen hun medewerkers in dienst te houden en hun het volledige salaris uit te betalen.

Wie in aanmerking komt voor de noodmaatregelen, onder welke voorwaarden dat gebeurt en wat de hoogte is van de tegemoetkoming, wordt uitgelegd op www.fondodisosten.org, een website gemaakt op initiatief van Gobièrnu di Kòrsou. Sinds de lancering van de website op 18 april 2020, is een zoektocht begonnen naar de basis, de integrale wetteksten. De uitkomst is dat er geen wettelijke grondslag is. De wettekst is in de maak en ‘zal’, zo zegt de minister-president, ‘met terugwerkende kracht in werking treden’.

De informatie op de website en de toelichtingen van de minister van Economische Ontwikkeling tijdens de verschillende persconferenties leveren echter veel verwarring en onduidelijkheid op. Een greep gevallen uit de praktijk.