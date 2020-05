Opinie | Onderwijsveld op Curaçao neemt het woord: Petitie aan Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, de heer Raymond Knops

Jurine Nieddu-Evertsz

Naar aanleiding van de door de regering van Nederland vastgestelde nieuwe regeling, betrekking hebbende op de financiële situatie van het eilandgebied Curaçao en de daaraan verbonden condities vastgesteld door de Nederlandse regering ten behoeve van verbetering van de liquiditeitspositie van het land Curacao, het volgende:

Ondergetekenden, allemaal leerkrachten en niet onderwijzend personeel verbonden aan het onderwijs op Curaçao, hebben de behoefte het één en ander onder uw aandacht te brengen.

Op de eerste plaats dient gesteld te worden dat het eilandgebied Curaçao gedurende de laatste twee decennia, onder een structureel problematiek van armoede terecht is gekomen met de daaraan verbonden sociale consequenties daarvan. Dit laatste ondervinden de leerkrachten en het niet onderwijzend personeel dagelijks in de werkzaamheden die ze moeten verrichten in het onderwijs. Daar komt bovenop dat het onderwijs op Curaçao al jaren te kampen heeft met een schaarste problematiek waardoor de zwaarte van hun taak toeneemt.

Op de tweede plaats dient gesteld te worden, dat de laatste CAO die de vertegenwoordiging van leerkrachten met de regering van Curaçao heeft getekend, van 16 jaar geleden (2004) dateert, met het gevolg dat de subsidiëring van het onderwijs, over het algemeen ten achter is gebleven. Met alle gevolgen vandien.

Op de derde plaats, om terug te komen op de door u gestelde inkortingen van arbeidsvoorwaarden van ambtenaren het volgende:

Tegen de achtergrond van de bovengestelde situatie waarin wij werkzaam zijn, dient gesteld te worden dat die inkorting de werkzaamheden die we moeten verrichten, ernstig zullen bemoeilijken. De motieven die eraan verbonden zijn, zijn het volgenden:

In de door U voorgestelde maatregelen worden wij met name gelijk gesteld met de exorbitante salarissen van directeuren van overheids-nv’s en –stichtingen, en andere hooggeplaatste functionarissen in het overheidsapparaat. Ook dient gesteld te worden, dat door allerlei omstandigheden, de huidige structuur van salarisopbouw van leerkrachten ernstig tenachter is gebleven in vergelijking met de bovengestelde hoge overheidsfunctionarissen en directeuren van overheidsstichtingen en –nv’s. Een combinatie van de twee bovengestelde motieven, brengt met zich mee, dat vele leerkrachten herhaaldelijk uit hun eigen zak onderwijshulpmiddelen moeten aanschaffen om onderwijs te kunnen geven, en zelfs eten moeten geven aan kinderen die wegens nijpende financiële omstandigheden van hun ouders naar school komen met een lege broodtrommel.

Wij zijn ons bewust van het feit van de verantwoordelijkheid van de taak die wij dienen uit te voeren, zonder de taken van andere collega’s in de andere sectoren te willen onderschatten, binnen de ontwikkelingssituatie van het eiland Curaçao. De sector onderwijs dient echter beschouwt te worden als één van de essentiële en fundamentele sectoren in het kader van de ontwikkeling van Curaçao. De laatste jaren is dit echter door de opeenvolgende regeringen steeds en systematisch over het hoofd gezien. Het gevolg daarvan is dan ook dat de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de leerkrachten en niet onderwijzend personeel verwaarloosd werden. Consequentie daarvan is dan ook, dat de belangstelling bij de jeugd om in het onderwijs werkzaam te willen zijn, bijzonder laag is. De door de regering voorgestelde beleidsintentie, “Groeistrategie”, goedgekeurd door uw overheid zonder de wettelijke participatie van de vertegenwoordigers in de CGOA, brengt met zich mee dat een groot aantal leerkrachten zullen verkiezen met vervroegd pensioen te gaan, gekoppeld met het feit dat vele jonge leerkrachten naar Nederland en Caribisch Nederland zullen emigreren, waar de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bijna tweemaal beter zijn dan wat ze hier hebben.

Op grond van al het bovenstaande verzoeken de leerkrachten en onderwijsondersteuners die deze open brief ondertekenen het volgende aan de Staatssecretaris van koninkrijksrelaties de heer Raymond Knops:

In het kader van de solidariteitsprincipe zijn we bereid solidair te willen zijn in het kader van de huidige situatie. Daarbij dient wel gezegd te worden dat wij in het verleden meerdere malen soldair zijn geweest en geduld hebben betracht, vanwege de liquiditeitsproblemen die de overheden in verzeild zijn geraakt. Wij verzoeken u bij de te nemen maartregelen, rekening te houden met de onderwijs- en sociale situatie van Curaçao in zijn algemeenheid en zoveel mogelijk een gedifferentieerd en billijker inkortingssytematiek toe te passen en voldoende geld beschikbaar te stellen voor het onderwijs in het nieuwe normaal waarin wij terecht zijn gekomen.

