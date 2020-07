Opinie | Open brief aan Suzy Camelia-Romer

Opinie George Lichtveld

Tijdens de recent gehouden persconferentie heeft u de Nederlandse Regering ervan beticht thans praktijken toe te passen die typerend zijn voor het gedrag van de West Indische Compagnie tijdens de koloniale periode. Op onze eilanden is inderdaad veel ophef ontstaan door het horkerige gedrag van de Nederlandse overheid in het afdwingen van hervormingsmaatregelen als voorwaarde voor financieel-economische steun.

Iedereen kan daar wel wat van vinden, de een zal de mening toegedaan zijn dat Nederland de grens van het betamelijke heeft overschreden, de andere zal oordelen dat Nederland niet ver genoeg is gegaan en allang het roer alweer had moeten overnemen.

Uzelf trok een vergelijk met het gedrag van de WIC waarmee u kennelijk wederom, voor de zoveelste maal, uit het koloniale vaatje bent gaan tappen, een onderhand knap afgezaagde taktiek die u telkens weer toepast wanneer u met het moederland overhoop ligt.

Wat u zich niet realiseert is dat die blijkbaar meedogenloze opstelling van de Nederlandse politici voor een aanmerkelijk deel zijn oorzaak vindt in hun mateloze ergernis aan het soort verkeerde politici waar u een schoolvoorbeeld van bent, het soort dat het pluche ambieert enkel om daarvan te profiteren en de verkregen staatsmacht aan te wenden voor eigen gewin of om kornuiten te bevoordelen.

Uw regeerperiode staat bol van schandalen die allemaal betrekking hebben op bekonkelde louche verdienmodellen voor u en/of uw omgeving. Ik kan mij levendig voorstellen dat Nederland daar onderhand schoon genoeg van heeft en er daarom alles aan wil doen om daar struktureel verandering in te brengen.

Veel verwerpelijker dan de kolonisator zijn de gekoloniseerden die het wangedrag van de kolonisator overnemen en hun verworven staatsmacht aanwenden voor hetzelfde wingewest-opportunisme dat zij de kolonisator verwijten. U bent het archetype van de lokale politicus die eenmaal aan de macht gekomen, hetzelfde hebzuchtige- en heerszuchtige gedrag vertoont als de ex-kolonisator, een fenomeen dat zo treffend omschreven wordt door schrijver/psychiater/filosoof/vrijheidsstrijder/revolutionair Frantz Fanon in zijn beroemde oeuvre “De verworpenen der aarde”.

U neemt de plaats in van de WIC, u neemt de rol daarvan over want u tracht het maximale aan persoonlijk voordeel uit uw machtspositie te putten omdat u denkt daar het recht toe te hebben. Curacao is ook voor u, net als toentertijd de WIC, louter een wingewest en speelveld voor uw persoonlijke belangen. U waant zich de redder van het volk, een waanbeeld dat absoluut niet te rijmen valt met al die praktijken die uw signatuur dragen, een signatuur dat zich kenmerkt door anderen naar voren te schuiven ter verhulling van uw betrokkenheid in zaken waarvan u weet dat die het daglicht niet kunnen dragen.

Onze gemoedelijke volksaard gecombineerd met uw talentvolle flux de bouche maken dat al uw deviant gedrag maar wordt getolereerd, zulks tot grote frustratie van Nederlandse politici die dat maar moeten aanzien en niet in staat zijn om vanuit hun Nederlandse stoel de oneigenlijke omgang met autonome bestuurlijke strukturen door politici zoals u, een halt toe te roepen.

Geen wonder dat dan gevoelens van machteloosheid omslaan in vormen van overreageren. Ongeacht wat het resultaat is van de missie die de premiers van Aruba en Curacao naar Nederland hebben ondernomen, voor ons eiland zal geen enkele optie een oplossing opleveren zolang WIC-achtige bewindvoerders zoals u niet worden vervangen door oprechte- en kundige vakministers die op de eerste plaats het volksbelang voor ogen hebben.

De roep naar een zakenkabinet weerklinkt steeds luider en terecht want uit uw kleingeestige opstelling blijkt dat er geen enkele verbetering te verwachten valt ter opschaling van het bestuurlijk denkniveau van deze regering.

GEORGE LICHTVELD