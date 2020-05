Opinie | Persvrijheid

Opinie journalist en correspondent Dick Drayer

Mijn vragen op de persconferentie gingen over de positie die Rhuggenaath zou innemen tijdens de bespreking van de tweede tranche liquiditeitssteun (onderwerp van de RMR een dag later in Den Haag). Uiterst belangrijk, de toekomst van Curaçao is er direct mee gemoeid. En realiseer je dat zonder die steun we niet eens onderwijs kunnen betalen.

Nederland heeft Rhuggenaath in een wurggreep. Hij had het later niet voor niets over ‘Mucha Mandá’. Hij moet iets uit gaan leggen aan het volk en wil daar zelf de regie over voeren. Vragen van de pers werken daarin als stoorzender. Dát was de reden om zeer gehaast een topic in te stellen en deze verplicht te maken in de vragenronde.

Ik heb daarom gezegd dat het mijn recht (prerogativo) is als journalist om de vragen te stellen die nodig zijn om de macht te controleren, waarbij het recht van de premier is om deze niet te beantwoorden. Daarna vroeg ik beleefd aan de moderator of ik door kon gaan.

In tegenstelling tot wat velen – niet gehinderd door enige kennis van de rechtstaat – schrijven, heb ik mijn vragen niet mogen stellen. Er is ook geen antwoord gekomen – uiteraard – en vrijdag werden we verrast door de instructie van Rhuggenaath aan onze gevolmachtigde minister om vooralsnog niet akkoord te gaan met het ontvangen van steun.

Díe boodschap wilde de premier niet geven in de persconferentie en in de tweede persconferentie daarna beperkte hij zich tot het mucha mandá verhaal, waardoor niemand begreep wat er nou echt aan de hand was.

Rhuggenaath had er ook voor kunnen kiezen om de waarheid te vertellen aan het volk. En uit te leggen dat Curaçao op de slachtbank ligt. Dat hij geen speelruimte heeft, ook al bonzen de vakbonden aan zijn voordeur. Het is, zo weet hij dondersgoed, geen verhaal waar je de komende verkiezingen niet mee wint.

Dit zijn geen bullshitvragen, zoals ik elders lees op Facebook. Dit is de kern waar het omdraait! En het kwalijke is dat wij als volk niet de mediawijsheid bezitten om de pers zijn werk te laten doen en om de plaats van de pers in een democratische rechtstaat op een juiste wijze te valideren.

Dit gaat niet over beleefdheid, met mes en vork eten, U zeggen of over respect. Dit gaat over controle op de macht. Als Curaçao dat laatste niet inziet en boos wordt om een handgebaar of het weglopen van een journalist, dan verdient dat volk de leider die daar bijhoort. Het is niet mijn leider.

Bron: Facebook Dick Drayer, NOS correspondent Curacao, Aruba, Sint Maarten, Saba, Eustatius en Bonaire

Naschrift KKC

Vanaf minuut 1.22:26