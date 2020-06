Opinie | Tea time

Opinie George Lichtveld

Het viel te verwachten dat, na het verschijnen van mijn artikel, mevrouw Daal tijdens haar eerstvolgende theekransje met de minister de manier zou gaan bespreken hoe te reageren op al die ‘lelijke dingen’ die ik over haar vriendin naar voren heb gebracht. Dit soort dameskransjes gaan naast het geklik van de breinaalden en zuinige teugjes thee meestal gepaard met heel veel geroddel.

Ik kan dan ook niet ingaan op al die onzin die in in het stuk ‘Opinie PIN I Ook LICHTgewichten..enz’ naar voren wordt gebracht. Dit ook omdat wederom op de man wordt gespeeld en niet op de bal, maar goed, dat is het signatuur van het theekransje.

Verder mag ik voor de duidelijkheid opmerken dat hetgeen ik over de gebeurtenissen rond de minister en SONA naar voren heb gebracht puur mijn persoonlijke mening is en dat de standpunten van SONA geheel hierbuiten staan.

Mijn verhaal gaat niet over SONA maar over een minister die constant misbruik maakt van haar macht zonder dat haar omgeving ingrijpt. Wat SONA betreft laat ik het dan ook hierbij en wil ik de dames voorstellen om, in geval zij met mij voort willen kijven, ik alleen daartoe bereid bent als het om de aan de orde gestelde issues gaat, ik heb echt geen zin om op het ‘kanga saja’ niveau af te dalen puur om de dames te gerieven.

GEORGE LICHTVELD

Naschrift KKC

De PIN partij van Suzy Camelia Romer is dit keer boos vanwege deze opinie van George Lichtveld. Eerder was de fractie boos over de opinie van journalist Dick Drayer dit opiniestuk. Daarvoor was PIN minister Suzy Camelia Romer over deze Koninkrijksbelangen-blog en deed (een jaar later) aangifte, welke vorige week werd afgewezen door het Openbaar Ministerie.