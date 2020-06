Opinie | Zelfs Nederlandse Algemene Rekenkamer maakt fouten en verdraait feiten

Opinie Statenlid Endy Croes Fractie MEP

In het Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hetwelk door de Nederlandse Algemene Rekenkamer op 20 mei 2020 werd aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft deze Rekenkamer op pagina 7 -voor zover hier van belang- het volgende geschreven:

“OP 10 OKTOBER 2010 HEEFT NEDERLAND HET OVERGROTE DEEL VAN DE SCHULDEN VAN DE LANDEN ARUBA, CURACAO EN SINT-MAARTEN OVERGENOMEN, ZODAT DE LANDEN NA DE STAATKUNDIGE VERNIEUWING EEN FINANCIEEL GEZONDE START KONDEN MAKEN”.

Dit citaat is in zoverre juist, dat Nederland inderdaad op 10 oktober 2010 aan Curacao en Sint Maarten 2/3 aan schuld, zijnde 1,6 miljard Euro, heeft kwijtgescholden. Apert onjuist is evenwel de stelling van deze Rekenkamer, dat Nederland het overgrote deel van de schulden van het Land Aruba heeft overgenomen, immers dateert de staatkundige vernieuwing van Aruba niet van 10 oktober 2010, doch van 01 januari 1986.

Op 01 januari 1986 heeft Nederland evenmin enig deel van de toenmalige schulden van Aruba kwijtgescholden, zulks ondanks het feit, dat Aruba ook destijds in een financiëel-economische crisis verkeerde als gevolg van de sluiting van de olieraffinaderij van de EXXON, bekend als de Lago Oil & Transport Company.

Als zelfs een Hoge College van Staat, zoals de Algemene Rekenkamer van Nederland, een dergelijke verkeerde informatie doet publiceren, dan is het begrijpelijk, dat de doorsnee burger in Nederland een zodanig verkeerd beeld van Aruba als bedelaar heeft. Aruba had per 13 maart 2020, zijnde de dag waarop de Covid-19 crisis op Aruba is uitgebroken, een schuld van amper 8 miljoen euro aan Nederland en had op zijn begroting voor het jaar 2020 een overschot van 46 miljoen en voldeed daarmee aan de met Nederland voor 2020 afgesproken norm van 5% van de BBP.

De COVID-19 crisis heeft evenwel een financiëel-economische crisis veroorzaakt, die zijn weerga in de Arubaanse staatkundige geschiedenis nooit heeft gekend. Daarom is het onverstandig om deze omstandigheid aan te grijpen om tijdens deze crisis structurele aanpassingen door te voeren.

De gevolgen van deze crisis en de oplossingsmaatregelen daarvan moeten los gezien worden en ook onafhankelijk van de hoognodige verbeteringen op o.m. het gebied van financieel houdbare financien en financiëel beheer gerealiseerd worden.

Na het oplossen van deze gezondheidscrisis en daarmede verband houdende financiëel-economische malaise, dient op middellange- en lange termijn gezocht en gewerkt te worden aan een integrale aanpak van de verbeteringen van in het bijzonder de financiele huishouding van Aruba, waaronder houdbare financien, het financieel beheer en de door de lamlendigheid gedurende de regeerperiode van de Kabinetten Mike Eman I en II volledig uit de hand gelopen schuldenproblematiek.

De hulp die door Nederland tijdens deze Covid-19 crisis in de vorm van interestvrije leningen wordt verleend, moet ook daarna op middellange termijn bestendigd worden, opdat Aruba kan voldoen aan zijn rente- en aflossingsproblemen, zulks totdat Aruba een “balanced budget” en een door de IMF voor kleine economieen voorgeschreven schuldquote van 40% van de BBP heeft bereikt.

Zulks geldt temeer nu de rentekosten voor Nederland -evenals thans het geval is met de liquiditeitssteun en loonsubsidieregeling- op de internationale markt nul procent of zelfs negatief zijn. (Zie het antwoord van Staatssecretaris Knops op de vraag van het lid van de VVD-fractie Bosman in het Verslag n.a.v. de Aanvullende Begroting voor Liquiditeitssteun.)

De heer Bosman moet ophouden om de drie Caribische landen op een hoop te gooien en dient voortaan elk land op zijn eigen merites te beoordelen, terwijl hij voorts moet nalaten bij het verlenen van humanitaire hulp door Nederland door middel van voedselpaketten telkens erop te wijzen, dat deze hulp ten koste gaat van belastinggelden van de Nederlandse burgers.

Humanitaire hulp wordt uit solidariteit en vrijwilligheid gegeven. In dit verband kan om een goed Arubaanse gezegde aangehaald worden: “je linkerhand moet niet weten wat je rechterhand doet”.

