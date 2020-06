Oproep aan dovemansoren | Antilliaans Dagblad

Den Haag – De oproep van een 25-tal prominenten aan de Nederlandse regering om ruimhartiger te zijn in de steun aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten tijdens de coronacrisis lijkt aan dovemansoren gericht.

Premier Mark Rutte reageerde tegenover de NOS negatief op de oproep om met een warm hart de eilanden bij te staan in deze moeilijke tijd.

,,We helpen ze al en we gaan ook door met helpen”, zei de premier. Hij herhaalde wat hij vrijdag zei in de persconferentie na de ministerraad. ,,We vragen geen bezuinigingen, maar hervormingen in pensioenstelsels, arbeidsmarkt, et cetera. Die liggen al te lang op de plank.”

De open brief aan Rutte was zondag verstuurd door 25 bekende Nederlanders, onder wie topmensen uit het zakenleven Hans de Boer, Nout Wellink en Herman Wijffels; (ex-)politici Roger van Boxtel, Alexander Pechtold, Ernst Hirsch Ballin en Paul Rosenmöller; artiesten als Jandino Asporaat, Jörgen Raymann en Tania Kross; en sporter Churandy Martina. Zij riepen de Nederlandse regering op compassie te hebben met de vele tienduizenden mensen op de eilanden die geen inkomen meer hebben. Overigens wijzen zij het stellen van voorwaarden niet af, maar vragen om nu eerst te kiezen voor ruimhartige hulp.

De voorwaarden blijven desondanks wat premier Rutte betreft onverkort verbonden aan de financiële steun. Het gaat volgens hem niet om bezuinigingen ten koste van de bevolking, maar om redelijke en gebruikelijke eisen bij het verlenen van financiële steun, waarvoor politieke besluiten door de Caribische regeringen nodig zijn. ,,We hoeven toch niet alleen de portemonnee open te zetten? We willen solidair zijn, maar we vragen dan wel om te doen wat al zo lang uitgesteld wordt.”

In het radioprogramma Stand.nl bleek gisteren twee derde van de mensen die reageerden het eens met Rutte. Zij wezen de stelling ‘Nederland moet ruimhartiger zijn met steun aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten’ af. Oud-CDA Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier was het wel eens met de stelling. ,,Voorwaarden stel je altijd. Wat nu belangrijk is, is dat er gericht steun komt voor die delen van de bevolking die echt in grote armoede zitten.”

Bron: Antilliaans Dagblad