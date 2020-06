Curacao.nu | Oproep donatie Brionschool

Persbureau Curacao

De Curaçaose advocaat Saran Inderson doet een oproep om geld in te zamelen voor de Pedro Luis Brionschool.

In de nacht van 25 op 26 juni 2020 is een deel van die school opzettelijk in brand gestoken. Dat gebeurde tijdens de nachtelijke rellen na het protest in Fort Amsterdam.

De overheid heeft geen geld en heeft onlangs aangekondigd flink te moeten bezuinigen in het onderwijs. De schade aan het gedeelte van de school waar de brand is aangestoken is aanzienlijk.

Saran Inderson doet een oproep aan het volk van Curaçao in het bijzonder maar ook een ieder die de kinderen en het onderwijs een warm hart toedraagt om samen zo spoedig mogelijk geld in te zamelen zodat de aangerichte schade hersteld kan worden. Daarvoor is uw hulp in de vorm van een geldelijke bijdrage hard nodig.

Op https://www.gofundme.com/f/pedro-luis-brion-school?utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=p_na kun je meedoen aan deze actie.

Bron: Curacao.nu