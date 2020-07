OpsporingVerzocht | Moeder en baby met de dood bedreigd door overvallers

Twee mannen overvielen op 18 februari een 31-jarige vrouw in haar woning aan de Zevenkampse Ring. Ze bedreigden niet alleen de vrouw met de dood, maar dreigden ook haar zes weken oude baby te doden.

Gelukkig zijn er goede bewakingsbeelden uit het appartementengebouw. Daarop is te zien hoe, rond 22.00 uur die dinsdagavond, de twee vermoedelijke overvallers achter een bewoner aan naar binnen glippen. Ze leken doelgericht op de woning van het slachtoffer af te gaan.

Bedreiging baby

De mannen belden aan bij de vrouw en zodra zij de deur opende, duwden ze haar naar binnen. Ze waren ervan overtuigd dat er contant geld te halen viel. Toen het slachtoffer dat ontkende, werd de situatie nog veel hachelijker.

Eerst bedreigden de overvallers de bewoonster met een vuurwapen en toen ze volgens hen nog steeds ‘loog’, pakte één van hen haar baby uit de wieg. Hij hield het kleine meisje vast en zette zijn vuurwapen in haar zij.

De mannen gingen achter een bewoner aan naar binnen

De mannen gingen achter een bewoner aan naar binnen

De mannen gingen achter een bewoner aan naar binnen

Papiaments

Na de angstaanjagende momenten smeet de man het kindje terug in haar wieg. De twee overvallers zijn uiteindelijk vertrokken met alleen wat geld uit de portemonnee van de vrouw. Ook bij hun vertrek zijn ze op bewakingsbeelden vastgelegd.

Beide overvallers hebben een donkere huidskleur. Volgens het slachtoffer zijn ze mogelijk Antilliaans; ze spraken vermoedelijk Papiaments. De ene man is iets kleiner en tengerder dan de andere.

Brievenbus

De mannen hadden de mobiele telefoon van de bewoonster afgepakt en namen die aanvankelijk ook mee. Heel opmerkelijk echter, hielden ze buiten even in om het toestel in haar brievenbus te stoppen.

Help de politie

Wie herkent (een van) de mannen op de bewakingsbeelden?

Wie weet waarom de overvallers juist déze vrouw tot slachtoffer maakten?

Bron: AVRO/TROS Opsporing Verzocht