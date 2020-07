Overtreden openbare orde mag niet | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Hoewel het recht om te manifesteren wordt gerespecteerd, zullen de autoriteiten niet tolereren dat de openbare orde wordt verstoord. Dat benadrukt het Korps Politie Curaçao (KPC) in een schriftelijke verklaring.

,,Het korps erkent en respecteert het recht om te manifesteren van iedere burger, groepering of organisatie die het noodzakelijk vindt te protesteren voor zijn of haar rechten. Zolang dit op passieve wijze gebeurt, is de politie bereid de manifestanten hierin te faciliteren. Immers, alle burgers, inclusief manifestanten, moeten worden beschermd”, aldus de politie.

,,Het is echter niet acceptabel dat een manifestatie de openbare orde verstoort of de rest van de gemeenschap die niet bij de manifestatie betrokken is, benadeelt. Ook wordt niet geaccepteerd dat manifestanten regels en wetten overtreden door strafbare feiten te plegen waarbij de gezondheid en/of het leven van anderen in gevaar wordt gebracht, of waarbij publieke of private eigendommen worden vernield. Nog minder worden plunderingen, diefstal, opruiing en andere criminele handelingen toegestaan.”

Het KPC stelt duidelijk: ,,De politie zal onder geen beding dit gedrag accepteren en zal waar nodig streng optreden totdat de situatie onder controle is of het doel om de openbare orde te herstellen, is bereikt. Het korps heeft als plicht voor rust en veiligheid binnen de gemeenschap te zorgen en zal niet aarzelen om het noodzakelijke te doen om dit te garanderen.”

Bron: Antilliaans Dagblad van 1 juli 2020 (vandaag geen nieuws wegens Dia di Bandera)