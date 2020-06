Overval Cubaweg – Paradise FM 103.1

Gisteren vond een overval plaats op een minimarket aan de Cubaweg. Drie gemaskerde mannen hebben daarna onder bedreiging van een vuurwapen een auto gestolen. De auto werd later op de Weg naar Hato gevonden. Van de drie overvallers ontbrak gisteravond nog elk spoor. De politie gaat er vanuit dat de overvallers een ongeluk hebben gehad met de gestolen auto en daarna zijn weggevlucht. De zaak is verder in onderzoek.