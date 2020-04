ParadiseFM | 11 mei het streven voor start ‘nieuwe normaal’

Het plan is om 11 mei het leven weer wat vrijer te maken. Dat vertelt Izzy Gerstenbluth.

Dit zou betekenen dat de Shelter in Place en Plachi di Dia niet meer gelden en we via het nieuwe normaal gaan leven. Dit houdt in dat we rekening moeten houden met afstand, hygiene en dat grote groepen mensen niet mogen samenkomen.

De komende weken wordt er steeds meer versoepeld zo lang dit geen grote negatieve gevolgen heeft. Als alles goed gaat, kunnen we na 11 mei weer vrij bewegen.

Bron: ParadiseFM